Территории — не редфлег: Зеркаль назвала "красные линии" Украины на переговорах с РФ (видео)

Чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль высказалась об условиях переговоров с Российской Федерацией, на которые может согласиться Украина для завершения войны. Дипломат объяснила, что потерю территорий Украина не признает никогда, но назвала другие вещи, которые являются "редфлегс". По ее мнению, речь идет о сохранении "армии, языка, веры" — "кармического трюка для Зеленского".

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Слова Зеркаль прозвучали во время интервью "Радио Свобода".

Переговоры с РФ — Лана Зеркаль об "армии, языке, вере" см. с 29:45

Разговор Зеркаль с "Радио Свобода" состоялся 16 мая, в день встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле. Журналистка поинтересовалась, может ли Украина, если будет шанс завершить войну, отказаться от территорий или признать оккупированные территории. Прежде всего Зеркаль отметила, что президент РФ Владимира Путина на самом деле "прикрывается территориями ради продолжения войны". По ее мнению, Кремль сделал оккупацию все новых территорий своей стратегией выживания и теперь просто не может остановиться. С другой стороны, как сказала Зеркаль, Red flag Украины — не территории, а сохранение государственности.

"Что касается Украины, то я не думаю, что у нас так стоит вопрос: территория — это наш Red flag. Я действительно думаю, что для нас Red flags существуют в понимании сохранения государственности", — сказала она.

После этого дипломат объяснила, что сохранение государственности связано с защитой от русского языка и русской церкви, и сохранение армии. Журналистка в ответ озвучила лозунг соперника Зеленского на выборах 2019 года Петра Порошенко — "армия, язык, вера". Зеркаль назвала это "кармой".

"Это и есть три наших ключевых фактора и Red lines. Это кармический трюк, который судьба делает сейчас Зеленскому", — подытожила дипломат, при этом подчеркнув, что Украина никогда юридически не признает оккупацию территорий.

Переговоры с РФ — детали

Отметим, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры с РФ по завершению войны. По итогам встречи выступил помощник президента РФ Владимир Песков. Чиновник заявил, что состоится обмен "1000 на 1000", стороны обменяются условиями прекращения огня. Также он выразил удовлетворение ходом переговоров. Между тем медиа привели несколько его заявлений во время и после переговоров. Мединский намекнул, что РФ готова воевать 20 лет и сделает все, чтобы отобрать землю, которую считает своей. При этом он цитировал фейковые высказывания Отто фон Бисмарка и Наполеона.

Между тем агентство Bloomberg обнародовало требования РФ на переговорах. Как выяснилось, Кремль выдвинул традиционные требования: официальное признание оккупации, выход из Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от сильной армии и западного оружия. Также появилось новое требование — отказ от репараций, говорится в статье.

Напоминаем, 19 мая во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом Зеленский передал определенный месседж главе Белого дома Дональду Трампу.