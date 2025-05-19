"Україна не виведе війська з власної території": Зеленський розкрив деталі дзвінка Трампа (відео)

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями своєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що під час мирних переговорів Київ ніколи не погодиться на виведення військ із власної території, і тому він просив американського колегу розглядати нездійсненні ультиматуми Москви як небажання росіян завершувати війну.

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Про це голова держави сказав на брифінгу 19 травня за підсумками розмови з Трампом, який транслювало "Суспільне".

Зеленський відповів на питання щодо претензій РФ на кілька областей України. На відео з 10:30.

"Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, і на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових — захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде", — сказав президент.

Він додав, що якщо Кремль ставить умови про виведення українських військ з української землі, "значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилася", бо вони точно знають, що Україна не може на це погодитися.

"Я попросив президента Трампа: якщо бачення російської сторони не буде підтримано українською стороною, ми б хотіли мати можливість про це поговорити, щоб США мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані", — розповів Зеленський.

Один із журналістів попросив прокоментувати слова президента РФ Володимира Путіна про готовність працювати над меморандумом про майбутню мирну угоду.

"Якщо російська сторона запропонує меморандум, ми з нашого боку, отримавши їхню пропозицію, зможемо сформулювати своє бачення", — відповів Зеленський.

Під час першого дзвінка Трампа до його розмови з Путіним, за словами Зеленського, вони обговорювали припинення вогню та інші нагальні питання, які підіймалися на переговорах у Стамбулі.

Крім того, за словами українського президента, наразі він обговорив з американським колегою можливість запровадження серйозних санкцій проти РФ.

Зеленський також зазначив, що говорив з Трампом про можливість іще однієї зустрічі на високому рівні всіх команд — США, України, Росії та країн Європи — для подальших кроків у мирному процесі. Місцем такої зустрічі можуть стати Туреччина, Ватикан чи Швейцарія.

Розмова Трампа і Путіна: що відомо

Телефонні розмови президентів США, України та РФ відбулися ввечері 19 травня. Перед розмовою з Путіним щодо війни в Україні Трамп зателефонував Зеленському, і також він говорив з українським і західними лідерами після дзвінка російському президенту.

Президент РФ Володимир Путін після завершення телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка тривала понад 2 години, вийшов до преси та сказав, що Кремль готовий працювати над меморандумом про майбутній мирний договір із Києвом, і до нього можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. Водночас російський диктатор заявив, що головним завданням для Москви є "усунення першопричини кризи". Він також сказав, що Україна та РФ мають піти на компроміси, які влаштують обидві країни.

Трамп після розмови з Путіним заявив у власній соцмережі Truth Social, що переговори України та РФ про припинення вогню "почнуться негайно". Також він підтримав бажання Росії налагодити масштабну торгівлю зі США після завершення війни та зазначив, що й Україна може стати великим бенефіціаром торгівлі, коли розпочне процес відбудови своїх територій.