"Це не моя війна": Трамп сказав про "червону лінію" в перемовинах з РФ та Україною (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що має "червону лінію", переступивши яку, Штати перестануть просувати РФ і Україну до миру. Американський лідер сказав про це, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 19 травня.

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Про це пише Sky News.

Одна з журналісток запитала, чи має Дональд Трамп умовну червону лінію, після якої Штати можуть відмовитися від врегулювання російсько-української війни.

"Так, це є в моїй голові, але це не те, що я збираюся оголошувати… Тому що це наша робота. Це не моя війна. Я маю на увазі, ми вплуталися в те, у що не повинні були вплутуватися. Так що я думаю, що так, я б сказав, що в мене є певна лінія. Але я не хочу казати, що це за лінія. Тому що, на мою думку, це ще більше ускладнить переговори", — заявив Трамп.

Розмова Трампа і Путіна

19 травня російський та американський президенти провели двогодинну телефонну розмову.

Путін після цього заявив, що розмова "була дуже змістовною і вельми відвертою і загалом вельми корисною" і він її оцінює "високо".

Тим часом Трамп сказав, що вірить у те, що президент РФ хоче завершити війну.

"Все моє життя — це угоди, одна велика угода. І якби я думав, що президент Путін не хоче покінчити з цим, я навіть не говорив би про це, я б просто пішов", — зазначив президент Штатів.

Після розмови з Путіним Трамп оголосив, що Росія та Україна "негайно" розпочнуть переговори про мир.

Президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з журналістами, що він двічі говорив з американським колегою: до і після дзвінка Трампа Путіну. До другої розмови також приєдналися світові лідери.

Нагадаємо, Дональд Трамп попросив кілька тижнів, щоб оцінити мирні зусилля Володимира Зеленського.

Також Фокус писав про подробиці телефонної розмови Зеленського з Трампом. Український президент зазначив, що під час мирних переговорів Київ ніколи не погодиться на виведення військ із власної території.