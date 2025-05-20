Трамп самоустраняется от мирных переговоров: будущее Украины зависит от Европы, — Bloomberg

Американский колумнист Марк Чемпион считает, что президент США Дональд Трамп во время мирных переговоров с РФ и Украиной имел целью восстановить российско-американские экономические отношения. Помощь Вашингтона Киеву мешает этому, и американский лидер может избавиться от препятствия, отказавшись от поддержки Украины и участия в мирном процессе.

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Об этом обозреватель, освещающий события в Европе, России и на Ближнем Востоке, пишет в колонке для Bloomberg.

По мнению колумниста, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина Украина и Европа остались один на один со страной-агрессором. Чемпион считает, что главной целью Трампа изначально было не завершение войны в Украине, а перезагрузка отношений с Россией, от которой американцы могли бы получить экономическую выгоду. По словам обозревателя, помощь Штатов украинцам этому препятствовала, и сначала американский лидер хотел устранить эту преграду через мирное урегулирование, но может это сделать и через отстранение от российско-украинской войны.

Марк Чемпион отмечает, что президент США оставит мирные переговоры и сосредоточится на зарабатывании денег, если Конгресс не заставит его "взяться за дело". Колумнист считает, что такие обстоятельства являются лучшим вариантом для Москвы.

Мирные переговоры с РФ: Кремль хочет заключить меморандум

После телефонного разговора Трампа и Путина 19 мая российский лидер заявил, что Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом о потенциальном мирном договоре. Также он заявил, что для российской стороны в процессе урегулирования главное — "устранить первопричины кризиса", однако не уточнял, что именно имеет в виду. Марк Чемпион отмечает, что Кремль ранее неоднократно повторял свои условия мира, и если Трамп отойдет от переговорного процесса, Путин сможет ужесточить требования. Тогда, по мнению обозревателя, Украине придется передать России временно оккупированные и еще не захваченные врагом земли, отказаться от любых связей с Североатлантическим альянсом (НАТО) и демобилизовать большую часть своей армии.

"Вот почему у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться дальше. Без будущей способности защищаться их страна больше не будет существовать как суверенное государство. Для Москвы Украина — это нация Франкенштейна, склеенная из других, где Киев и большинство земель, которыми он правит, по праву входят в так называемый "русский мир", — пояснил Чемпион.

По его словам, теперь способность Украины держать оборону и не потерпеть поражение из-за нехватки оружия и боеприпасов зависит от лидеров Европы.

Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 20 мая рассказала, что во время работы над предложенным Путиным меморандумом о мирном договоре Кремль хочет сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей и согласовать другие параметры.

Отметим также, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали звонка Трампа вечером 19 мая и сказал, что украинская сторона может ознакомиться с меморандумом, который предложит Россия, и на основе предложений Кремля сформулировать собственное видение.