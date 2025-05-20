"Множество деталей": в РФ объяснили, что Путин хочет вписать в меморандум о мирном договоре

Заявления российского президента Владимира Путина относительно меморандума о мирном договоре объяснила 20 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, этот документ должен поспособствовать "достижению окончательного, справедливого урегулирования" войны в Украине.

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Захарову цитирует российское пропагандистское информационное агентство "Интерфакс"

Пресс-секретарь МИД РФ заявила, что россияне готовы продолжать контакты с Киевом по завершению боевых действий. Она вспомнила переговоры в Стамбуле и сказала, что по их итогам во время телефонного разговора 19 мая "лидеры России и США провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Украины, пути выхода на политическое решение конфликта". По ее словам, российский лидер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обозначил стремление к "окончательному и справедливому" мирному урегулированию, и "в связи с этим Москва предложит Киеву поработать над меморандумом по будущему мирному договору".

Меморандум между Украиной и РФ: что имел в виду Путин

Захарова повторила слова российского диктатора о том, что для достижения мирного соглашения и завершения войны необходимо "устранить первопричины", хотя не уточнила, в чем именно они заключаются. Русская служба BBC отмечает, что Кремль считает "первопричинами конфликта" расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток, стремление Украины вступить в НАТО и Европейский союз и украинскую политическую систему, сложившуюся после Революции достоинства 2014 года.

"Предстоит согласовать множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, другие параметры", — пояснила спикер российского ведомства содержание потенциального меморандума.

Также Захарова заявила, что РФ "никогда не отказывалась от переговоров" и готова продолжать контакты с Украиной.

"И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь, соответственно, слово за Киевом", — сказала она.

Разговор Трампа и Путина 19 мая: детали

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор вечером 19 мая. После его завершения российский лидер вышел к прессе и заявил, что в Москве готовы работать над меморандумом относительно будущего мирного договора с Киевом. В то же время он уточнил, что для российской стороны остается главным "устранить первопричины кризиса".

Трамп в своем заявлении после разговора с Путиным назвал переговоры "очень хорошими" и призвал стороны начать переговоры о прекращении огня и завершении войны "немедленно".

На брифинге 19 мая президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями разговора с президентом США Дональдом Трампом. На вопрос относительно предложенного Путиным меморандума он ответил, что Киев рассмотрит предложение российской стороны и на его основании сможет сформулировать свое видение.