Трамп самоусувається від мирних переговорів: майбутнє України залежить від Європи, — Bloomberg

Американський колумніст Марк Чемпіон вважає, що президент США Дональд Трамп під час мирних переговорів з РФ і Україною мав на меті відновити російсько-американські економічні відносини. Допомога Вашингтона Києву заважає цьому, і американський лідер може позбутися перешкоди, відмовившись від підтримки України й участі в мирному процесі.

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Про це оглядач, що висвітлює події в Європі, Росії та на Близькому Сході, пише в колонці для Bloomberg.

На думку колумніста, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна Україна та Європа залишилися сам на сам із країною-агресором. Чемпіон вважає, що головною метою Трампа від початку було не завершення війни в Україні, а перезавантаження відносин із Росією, від якого американці могли б отримати економічну вигоду. За словами оглядача, допомога Штатів українцям цьому перешкоджала, і спершу американський лідер хотів усунути цю перешкоду через мирне врегулювання, та може це зробити і через відсторонення від російсько-української війни.

Марк Чемпіон зазначає, що президент США залишить мирні перемовини і зосередиться на зароблянні грошей, якщо Конгрес не змусить його "взятися за справу". Колумніст вважає, що такі обставини є найкращим варіантом для Москви.

Мирні переговори з РФ: Кремль хоче укласти меморандум

Після телефонної розмови Трампа і Путіна 19 травня російський лідер заявив, що Москва готова спільно з Києвом працювати над меморандумом про потенційний мирний договір. Також він заявив, що для російської сторони в процесі врегулювання головне — "усунути першопричини кризи", проте не уточнював, що саме має на увазі. Марк Чемпіон зазначає, що Кремль раніше неодноразово повторював свої умови миру, і якщо Трамп відійде від переговорного процесу, Путін зможе посилити вимоги. Тоді, на думку оглядача, Україні доведеться передати Росії тимчасово окуповані та ще не захоплені ворогом землі, відмовитися від будь-яких зв'язків із Північноатлантичним альянсом (НАТО) та демобілізувати більшу частину своєї армії.

"Ось чому в українців немає іншого вибору, окрім як боротися далі. Без майбутньої здатності захищатися їхня країна більше не існуватиме як суверенна держава. Для Москви Україна — це нація Франкенштейна, склеєна з інших, де Київ та більшість земель, якими він править, по праву входять до так званого "русского мира", — пояснив Чемпіон.

За його словами, тепер здатність України тримати оборону та не зазнати поразки через брак зброї та боєприпасів залежить від лідерів Європи.

Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 20 травня розповіла, що під час роботи над запропонованим Путіним меморандумом про мирний договір Кремль хоче сформулювати принципи врегулювання, позначити терміни укладення мирної угоди, зафіксувати можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей і узгодити інші параметри.

Зазначимо також, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі дзвінка Трампа ввечері 19 травня та сказав, що українська сторона може ознайомитися з меморандумом, який запропонує Росія, і на основі пропозицій Кремля сформулювати власне бачення.