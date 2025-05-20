"Просування на полі бою": в ISW розкрили, як РФ використовує мирні переговори

Росія не погоджується на припинення вогню перед переговорами про мир, щоб мати можливість просуватись на полі бою та домогтися поступок з боку України та Заходу.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання", — йдеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що США, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Експерти відзначають, що росіяни цілеспрямовано відкидають таку послідовність подій, щоб стримувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою", — зазначили в ISW.

Аналітики також зауважили, що переговори про мир перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні, що Росія, ймовірно, спробує використати в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок.

"Будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню", — наголосили експерти.

Нагадаємо, у попередньому звіті ISW йшлося про те, що Путін не готує російське населення до мирної угоди і продовжить війну.

14 травня аналітики повідомили, що Росія посилює чисельність військ в Україні.