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Воєнний фокус Російсько-українська війна Перемовини щодо припинення війни

"Просування на полі бою": в ISW розкрили, як РФ використовує мирні переговори

ЗС РФ
ЗС РФ (ілюстративне фото)

Росія не погоджується на припинення вогню перед переговорами про мир, щоб мати можливість просуватись на полі бою та домогтися поступок з боку України та Заходу.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання", — йдеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що США, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Експерти відзначають, що росіяни цілеспрямовано відкидають таку послідовність подій, щоб стримувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою", — зазначили в ISW.

Аналітики також зауважили, що переговори про мир перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні, що Росія, ймовірно, спробує використати в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок.

"Будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню", — наголосили експерти.

Нагадаємо, у попередньому звіті ISW йшлося про те, що Путін не готує російське населення до мирної угоди і продовжить війну.

14 травня аналітики повідомили, що Росія посилює чисельність військ в Україні.