"Продвижение на поле боя": в ISW раскрыли, как РФ использует мирные переговоры

Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире, чтобы иметь возможность продвигаться на поле боя и добиться уступок со стороны Украины и Запада.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Россия должна согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что США, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы позволить продолжение дипломатических переговоров по прекращению российско-украинской войны.

Эксперты отмечают, что россияне целенаправленно отвергают такую последовательность событий, чтобы сдерживать любые переговоры о прекращении огня ради дополнительных уступок от Украины и Запада.

"ISW продолжает оценивать, что Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжать продвижение на поле боя", — отметили в ISW.

Аналитики также отметили, что переговоры о мире перед установлением прекращения огня позволят России продолжать продвижение в Украине, что Россия, вероятно, попытается использовать в украинско-российских переговорах для получения дальнейших уступок.

"Любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит внедрение прекращения огня", — отметили эксперты.

Напомним, в предыдущем отчете ISW говорилось о том, что Путин не готовит российское население к мирному соглашению и продолжит войну.

14 мая аналитики сообщили, что Россия усиливает численность войск в Украине.