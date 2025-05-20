"Червона лінія" Трампа: чи можуть США залишити мирні перемовини щодо України

Дональд Трамп заявив, що має власну "червону лінію" в питанні мирних переговорів між Україною та Росією. Фокус з’ясував, чи справді США можуть залишити переговорний процес та коли це може статися.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що має власну "червону лінію" у переговорах між Росією та Україною, після перетину якої Сполучені Штати можуть припинити свої зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту. Про це він повідомив під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому 19 травня.

На запитання журналістки про те, чи існує у нього така межа, Трамп відповів:

"Так, вона є в моїй голові, але я не збираюся її озвучувати… Це не моя війна. Ми втягнулися в те, у що не повинні були втягуватися. Тому я вважаю, що так, у мене є певна лінія. Але я не хочу говорити, що це за лінія, бо це ще більше ускладнить переговори".

Фокус розбирався, про яку саме "червону лінію" казав Дональд Трамп та чи дійсно США можуть вийти з мирних перемовин між Україною та Росією.

"Червона лінія" Трампа: на що розраховує президент США

На думку політолога Олега Постернака, прорахунок вигідних стратегічних і тактичних позицій щодо мирного врегулювання російсько-української війни — дуже не вдячна справа. Адже багато хто очікував, що Трамп виступить із жорсткішою позицією: посиленням санкцій проти Росії, тиском на Кремль, більш рішучою підтримкою України, у тому числі через відновлення військової допомоги.

"Але насправді він продовжує видавати Путіну аванс. І робить це не просто так — у нього є своя стратегічна мета. Йому потрібен альянс із Москвою. Трамп готовий терпіти навіть максимальні вимоги Путіна, бо не хоче зруйнувати ті мости, які лише почали формуватись між Вашингтоном і Москвою. Для нього критично важливе питання побудови взаємодії між США і Росією — насамперед як платформи для протидії Китаю та Європейському Союзу", — каже Фокусу Постернак.

Путін, своєю чергою, за словами політолога, намагається змусити Трампа чинити тиск на Україну. Це, фактично, головна ідея всієї його гри. Перемовини, небажання припинити вогонь, підкреслення своєї непоступливості — все це насправді тиск на Трампа, щоб той натиснув на Україну й змусив її погодитися на умови, які вигідні Москві. Йдеться про поступки, що перетинають "червоні лінії" України.

"Це — стратегія двох людей, які фактично ведуть гру: Путіна й Трампа. Коли Трамп говорить, що має в голові якісь "червоні лінії", за які не може перейти, і якщо їх порушать — він просто вийде з перемовин, це виглядає несерйозно. Які саме це "червоні лінії"? Що справді може змусити його відійти від процесу мирного врегулювання? Насправді він міг би вже давно вийти — якби хотів. Але він цього не робить. Навпаки, він продовжує давати Росії шанси, дозволяє їй тримати в невизначеності більшість інших стейкхолдерів у процесі", — продовжує Постернак.

Трамп не хоче втрачати Москву, бо бачить у ній партнера у протидії Пекіну. І за словами політолога, якби американський президент дійсно не бачив у цьому сенсу, він би вже давно припинив участь у процесі мирного врегулювання війни. Терпіти подібне "напівпрощання" не в його стилі.

Коли США можуть вийти з перемовного процесу

Політолог Володимир Фесенко вважає, що під прикриттям просування теми прямих російсько-українських мирних переговорів американці поступово відходять від теми перемовин. Формально США не беруть участі в прямих переговорах, але залишаються головним супервайзером і контролером. І не лише формально — це демонструє і спілкування Трампа з Путіним, і останні заяви Трампа. США, по суті, залишаються рушієм цього процесу.

"Насправді треба розуміти, що якби не Трамп — попри всі його суперечливі риси — самих переговорів просто не було б. Путін погоджується на мирні перемовини щодо України винятково заради Трампа. Це єдина причина, через яку Росія взагалі бере участь у переговорах. Якщо Трампа не буде, думаю, не буде й переговорів", — каже Фокусу Фесенко.

За його словами припустити, коли американці можуть повністю вийти з переговорів неможливо бо той "червоної лінії" про яку казав Трамп може і не існувати.

"Справді, ситуація з перемовинами зараз патова, і навіть американці не до кінця розуміють, як з неї вийти. Тому вони не виходять, а зберігають присутність і реагують ситуативно. Але чіткої межі, за якою США вийдуть — немає. Все залежить від настрою Трампа. Щось може раптово змінитись — і він скаже: «Усе, ми виходимо». А може, вихід буде поступовим і майже непомітним: вже зараз США трохи дистанціювалися від прямих контактів", — продовжує політолог.

Згодом присутність США у процесі перемовин може ставати дедалі менш помітною, а потім — і зовсім зникнути. Проте Фесенко переконаний, що навіть якщо американці відійдуть убік, вони не зникнуть повністю. Вони можуть узяти паузу, дистанціюватись, але якщо з’явиться реальний шанс на припинення війни — вони повернуться. І поки що США залишаються в процесі — впливають, координують, спостерігають.

"Участь США залежить не тільки від стану переговорів по війні. Якщо переговори зовсім зайдуть у глухий кут — тоді, можливо, вони й справді відійдуть. Але є ще один ключовий фактор — переговори Трампа з Путіним. Ідеться не про війну, а про інші стратегічні теми. Ці переговори також впливають на перемовини по війні. Можлива умовна "червона лінія" — це різке загострення протиріч між США та Росією на інших напрямках. Якщо перемовини між Вашингтоном і Москвою раптом зірвуться — це може поставити хрест і на мирному процесі по Україні", — резюмує політолог.

Нагадаємо, Дональд Трамп попросив кілька тижнів, щоб оцінити мирні зусилля Володимира Зеленського.

Також Фокус писав про подробиці телефонної розмови Зеленського з Трампом. Український президент зазначив, що під час мирних переговорів Київ ніколи не погодиться на виведення військ із власної території.