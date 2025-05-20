"Красная линия" Трампа: могут ли США оставить мирные переговоры по Украине

Дональд Трамп заявил, что имеет собственную "красную линию" в вопросе мирных переговоров между Украиной и Россией. Фокус выяснил, действительно ли США могут покинуть переговорный процесс и когда это может произойти.

Related video

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет собственную "красную линию" в переговорах между Россией и Украиной, после пересечения которой Соединенные Штаты могут прекратить свои усилия по мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга в Овальном кабинете Белого дома 19 мая.

На вопрос журналистки о том, существует ли у него такой предел, Трамп ответил:

"Да, она есть в моей голове, но я не собираюсь ее озвучивать... Это не моя война. Мы втянулись в то, во что не должны были втягиваться. Поэтому я считаю, что да, у меня есть определенная линия. Но я не хочу говорить, что это за линия, потому что это еще больше усложнит переговоры".

Фокус разбирался, о какой именно "красной линии" говорил Дональд Трамп и действительно ли США могут выйти из мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Красная линия" Трампа: на что рассчитывает президент США

По мнению политолога Олега Постернака, просчет выгодных стратегических и тактических позиций по мирному урегулированию российско-украинской войны — очень неблагодарное дело. Ведь многие ожидали, что Трамп выступит с более жесткой позицией: усилением санкций против России, давлением на Кремль, более решительной поддержкой Украины, в том числе через возобновление военной помощи.

"Но на самом деле он продолжает выдавать Путину аванс. И делает это не просто так — у него есть своя стратегическая цель. Ему нужен альянс с Москвой. Трамп готов терпеть даже максимальные требования Путина, потому что не хочет разрушить те мосты, которые только начали формироваться между Вашингтоном и Москвой. Для него критически важен вопрос построения взаимодействия между США и Россией — прежде всего как платформы для противодействия Китаю и Европейскому Союзу", — говорит Фокусу Постернак.

Путин, в свою очередь, по словам политолога, пытается заставить Трампа оказать давление на Украину. Это, фактически, главная идея всей его игры. Переговоры, нежелание прекратить огонь, подчеркивание своей неуступчивости — все это на самом деле давление на Трампа, чтобы тот надавил на Украину и заставил ее согласиться на условия, которые выгодны Москве. Речь идет об уступках, пересекающих "красные линии" Украины.

"Это — стратегия двух людей, которые фактически ведут игру: Путина и Трампа. Когда Трамп говорит, что имеет в голове какие-то "красные линии", за которые не может перейти, и если их нарушат — он просто выйдет из переговоров, это выглядит несерьезно. Какие именно это "красные линии"? Что действительно может заставить его отойти от процесса мирного урегулирования? На самом деле он мог бы уже давно выйти — если бы хотел. Но он этого не делает. Наоборот, он продолжает давать России шансы, позволяет ей держать в неопределенности большинство других стейкхолдеров в процессе", — продолжает Постернак.

Трамп не хочет терять Москву, потому что видит в ней партнера в противодействии Пекину. И по словам политолога, если бы американский президент действительно не видел в этом смысла, он бы уже давно прекратил участие в процессе мирного урегулирования войны. Терпеть подобное "полупрощание" не в его стиле.

Когда США могут выйти из переговорного процесса

Политолог Владимир Фесенко считает, что под прикрытием продвижения темы прямых российско-украинских мирных переговоров американцы постепенно отходят от темы переговоров. Формально США не участвуют в прямых переговорах, но остаются главным супервайзером и контролером. И не только формально — это демонстрирует и общение Трампа с Путиным, и последние заявления Трампа. США, по сути, остаются двигателем этого процесса.

"На самом деле надо понимать, что если бы не Трамп — несмотря на все его противоречивые черты — самих переговоров просто не было бы. Путин соглашается на мирные переговоры по Украине исключительно ради Трампа. Это единственная причина, по которой Россия вообще участвует в переговорах. Если Трампа не будет, думаю, не будет и переговоров", — говорит Фокусу Фесенко.

По его словам предположить, когда американцы могут полностью выйти из переговоров невозможно потому что той "красной линии" о которой говорил Трамп может и не существовать.

"Действительно, ситуация с переговорами сейчас патовая, и даже американцы не до конца понимают, как из нее выйти. Поэтому они не выходят, а сохраняют присутствие и реагируют ситуативно. Но четкой границы, за которой США выйдут — нет. Все зависит от настроения Трампа. Что-то может внезапно измениться — и он скажет: "Все, мы выходим". А может, выход будет постепенным и почти незаметным: уже сейчас США немного дистанцировались от прямых контактов", — продолжает политолог.

Со временем присутствие США в переговорном процессе может становиться все менее заметным, а затем — и вовсе исчезнуть. Однако Фесенко убежден, что даже если американцы отойдут в сторону, они не исчезнут полностью. Они могут взять паузу, дистанцироваться, но если появится реальный шанс на прекращение войны — они вернутся. И пока США остаются в процессе — влияют, координируют, наблюдают.

"Участие США зависит не только от состояния переговоров по войне. Если переговоры совсем зайдут в тупик — тогда, возможно, они и вправду отойдут. Но есть еще один ключевой фактор — переговоры Трампа с Путиным. Речь идет не о войне, а о других стратегических темах. Эти переговоры также влияют на переговоры по войне. Возможная условная "красная линия" — это резкое обострение противоречий между США и Россией на других направлениях. Если переговоры между Вашингтоном и Москвой вдруг сорвутся — это может поставить крест и на мирном процессе по Украине", — резюмирует политолог.

Напомним, Дональд Трамп попросил несколько недель, чтобы оценить мирные усилия Владимира Зеленского.

Также Фокус писал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Трампом. Украинский президент отметил, что во время мирных переговоров Киев никогда не согласится на вывод войск с собственной территории.