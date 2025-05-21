США проти обіцянки про "подальшу підтримку" України в заяві G7, — Politico

У Вашингтоні не виключали варіанту, що адміністрація Дональда Трампа вийде з переговорів. Тепер, зі слів чиновників, США виступають проти включення «подальшої підтримки» для України у спільну заяву.

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Про це 21 травня повідомили у Politico з посиланням на двох неназваних посадовців.

Зазначається, що також Вашингтоне неохоче ставить до слів у заяві G7 про незаконність повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Раніше, 19 травня, президент США Дональд Трамп висловлював оптимізм, що скоро відбудеться "щось велике". Водночас він залишав відкритою можливість, що мирні переговори щодо України зазнають краху.

"Тут задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо ні — нам просто доведеться відступити й продовжувати йти далі", — заявив він.

У виданні зазначали, що республіканець "схильний до швидких поворотів", тому може повернутися до активної ролі у мирному процесі, якщо відбудеться перемир’я. Прогнозували, що Європа буде змушена у найближчі місяці докласти зусиль для зміцнення оборони України, адже зниження інтересу у Вашингтоні дозволить ЗС РФ просунутись у війні на виснаження.

Окрім того, 19 травня можливість виходу США з переговорів коментував і віцепрезидент Джей Ді Венс. З його слів, видається, що обидві сторони зайшли в "певний глухий кут".

"Ми більш ніж відкриті для того, щоб піти. Сполучені Штати не збираються тут пасти задніх. Ми хочемо бачити результати", — зазначив він.

Нагадаємо, оглядач Bloomberg Марк Чемпіон припустив, що метою участі у мирних переговорах для президента США Дональда Трампа було відновлення економічних відносин з Росією. Допомога Україні стала перешкодою у цьому, тому Вашингтон може відмовитись від підтримки.

19 травня Трамп говорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, до цього він проконсультувався з лідером України Володимиром Зеленським, а після — влаштував цілу конференцію з європейськими політиками. Чиновники розкрили деталі закритого обговорення.