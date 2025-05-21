"Оставляют Путину то, к чему он стремился": СМИ узнали, почему Трамп не поддержал санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться к санкционному давлению Европейского Союза на Россию после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, поскольку стремится заключить с ним деловые соглашения.

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Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение по завершению войны, что может вызвать раскол в НАТО, который Путин стремился создать более двух десятилетий.

"Эти свидетельства проливают свет на изменение позиции Трампа, который фактически дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа. Если он не изменит свою позицию, события понедельника оставляют Путину именно то, к чему он стремился — прекращение американского давления и раскол в НАТО — между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и в дальнейшем будут вводить санкции", — говорится в материале.

Также, по словам шести чиновников, знакомых с обсуждением, Трамп отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

Один из чиновников Белого дома в комментарии NYT объяснил, что новые санкции против России могли бы навредить деловым интересам, тогда как Трамп "стремится максимизировать экономические возможности для американцев".

"Европейские лидеры поняли из разговора с Трампом, что не стоит ожидать от США участия в дальнейшем усилении санкционного давления на Кремль. Это стало разворотом: ранее Трамп в соцсетях время от времени угрожал России санкциями. Однако после телефонного разговора с Путиным в понедельник, эти обязательства исчезли. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, выполнять эту угрозу", — подчеркнули журналисты.

Авторы материала отметили, что Трамп стремится открыть американским компаниям доступ к российскому энергетическому сектору и рынку редкоземельных металлов.

В то же время европейский чиновник сообщил журналистам NYT, что Трамп никогда не намеревался присоединяться к санкциям против России, если Путин откажется от прекращения огня, а угрозы президента США в основном были постановочными.

"Европа движется к введению новых санкций, тогда как Соединенные Штаты, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и углубить сотрудничество с Россией. Это и есть тот раскол внутри НАТО, который Путин пытался создать и использовать в течение двух десятилетий", — отмечается в статье.

Напомним, сенаторы США требуют у россиян вернуть похищенных из Украины детей до заключения мирного соглашения.

Фокус также писал о том, что Трамп самоустраняется от мирных переговоров.