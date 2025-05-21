Сенаторы США требуют у россиян вернуть похищенных из Украины детей до заключения мирного соглашения

Двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию, которая требует возвращения всех украинских детей, насильно вывезенных в Россию, до заключения любого мирного соглашения по завершению войны.

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Саму резолюцию обнародовал один из ее инициаторов — сенатор Чак Грассли.

"Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине", — отметил Грассли.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, эта резолюция четко определяет, что ни одно мирное соглашение с Россией не может быть заключено без возвращения всех похищенных украинских детей.

"Похищение детей — это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Возвращение каждого ребенка — наш общий долг. И это условие завершения войны", — подчеркнул Ермак.

Это первая резолюция в Сенате при второй каденции Дональда Трампа, которую поддержали республиканцы и которая непосредственно касается вопросов переговорного процесса с Россией.

Напомним, Папа Римский хочет принять следующий раунд переговоров между Украиной и РФ.

Фокус также писал о том, что Трамп самоустраняется от мирных переговоров.