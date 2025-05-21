Сенатори США вимагають у росіян повернути викрадених з України дітей до укладання мирної угоди

Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка вимагає повернення всіх українських дітей, насильно вивезених до Росії, до укладення будь-якої мирної угоди щодо завершення війни.

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Саму резолюцію оприлюднив один з її ініціаторів — сенатор Чак Грасслі.

"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та русифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", — зазначив Грасслі.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, ця резолюція чітко визначає, що жодна мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей.

"Викрадення дітей — це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Повернення кожної дитини — наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", — наголосив Єрмак.

Це перша резолюція у Сенаті за другої каденції Дональда Трампа, яку підтримали республіканці та яка безпосередньо стосується питань переговорного процесу з Росією.

Нагадаємо, Папа Римський хоче прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ.

Фокус також писав про те, що Трамп самоусувається від мирних переговорів.