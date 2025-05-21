"Залишають Путіну те, чого він прагнув": ЗМІ дізнались, чому Трамп не підтримав санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкційного тиску Європейського Союзу на Росію після розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки прагне укласти з ним ділові угоди.

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Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами ЄС сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо завершення війни, що може спричинити розкол у НАТО, який Путін прагнув створити понад два десятиріччя.

"Ці свідчення проливають світло на зміну позиції Трампа, який фактично дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години. Якщо він не змінить свою позицію, події понеділка залишають Путіну саме те, чого він прагнув — припинення американського тиску та розкол у НАТО — між США та європейськими союзниками, які заявляють, що й надалі вводитимуть санкції", — йдеться у матеріалі.

Також, за словами шести чиновників, знайомих з обговоренням, Трамп відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

Один з чиновників Білого дому в коментарі NYT пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам, тоді як Трамп "прагне максимізувати економічні можливості для американців".

"Європейські лідери зрозуміли з розмови з Трампом, що не варто очікувати від США участі у подальшому посиленні санкційного тиску на Кремль. Це стало розворотом: раніше Трамп у соцмережах час від часу погрожував Росії санкціями. Однак після телефонної розмови з Путіним у понеділок, ці зобовʼязання зникли. Американський президент відмовився, як публічно, так і в розмові з європейськими лідерами, виконувати цю погрозу", — підкреслили журналісти.

Автори матеріалу зазначили, що Трамп прагне відкрити американським компаніям доступ до російського енергетичного сектору та ринку рідкісноземельних металів.

Водночас європейський високопосадовець повідомив журналістам NYT, що Трамп ніколи не мав наміру долучатися до санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню, а погрози президента США здебільшого були постановочними.

"Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати, навпаки, готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи обійти Україну та поглибити співпрацю з Росією. Це і є той розкол всередині НАТО, який Путін намагався створити і використовувати протягом двох десятиліть", — наголошується у статті.

Нагадаємо, сенатори США вимагають у росіян повернути викрадених з України дітей до укладання мирної угоди.

Фокус також писав про те, що Трамп самоусувається від мирних переговорів.