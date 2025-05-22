Трамп заявил, что Путин не остановит войну, потому что думает, что побеждает — WSJ

Дональд Трамп считает, что война в Украине — это "не война США". В частности он заявил, что США втянулись в то, в чем не должны были участвовать, и не собираются усиливать давление на Россию.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили источники, знакомые с деталями разговора, признание, что Путин не закончит войну подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении Путина, но они впервые услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что Путин искренне хочет мира.

Несмотря на это, Трамп не согласился на требования президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров усилить давление на Россию.

В воскресенье, накануне двухчасового разговора с Путиным, Трамп разговаривал с европейскими лидерами, и сказал, что может ввести санкции в случае отказа России от прекращения огня. Однако уже в понедельник он снова изменил позицию и не был готов к таким действиям.

"Это не моя война. Мы втянулись в то, в чем не должны были участвовать", — сказал Трамп журналистам после разговора с Путиным.

"Хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, включая Трампа, позицию Путина: пока он не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина", — пишет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп отходит от мирных инициатив по Украине и убежден в победе России. Теперь будущее Киева зависит от обстановки на поле боя.

Фокус ранее также писал, что президент США также отказывался ужесточить санкции против России. По мнению Трампа, Россия и Украина сами должны найти решение для завершения войны.