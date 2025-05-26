"Что, черт возьми, с ним произошло": Трамп выразил возмущение в отношении Путина, — Sky News

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмутился главой Кремля Владимиром Путиным, отметив, что "хорошо с ним ладил" и что он "не знает, что с Путиным произошло". Также американский лидер рассматривает "безусловное" введение санкций против Кремля.

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Новые заявления Дональда Трампа о Путине передало издание Sky News 26 мая.

Комментируя новые массированные атаки России по Украине, которые произошли на днях, Дональд Трамп выразил возмущение Владимиром Путиным. Он заявил о том, что ему "нисколько не нравится" то, как сейчас Путин "посылает ракеты" по Украине, которые "убивают людей".

"Я знаю его давно. Я всегда с ним ладил. Но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится", — отметил Трамп.

Американский лидер также добавил, что он не понимает, "что делается" сейчас с кремлевским лидером.

"Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным", — говорит Трамп.

По мнению Трампа, с Путиным "что-то случилось".

"Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то произошло с этим парнем, и мне это не нравится", — признался американский лидер.

Кроме того, как передало издание Sky News, Трамп отметил, что рассматривает возможность "безусловного" введения санкций против России.

Вероятно, при этом американский лидер имеет в виду так называемые "разгромные" санкции, о рассмотрении которых заявили в сенате США еще в начале мая. Тогда речь шла о том, что новые санкции в случае принятия будут включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Однако во время последнего заявления Дональд Трамп не отметил, какие именно санкции имеет в виду.

Напомним, 25 мая у Трампа отреагировали на массированный обстрел Киева: спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что нужно немедленно прекратить войну и обстрелы.

Также ранее, 22 мая, в The Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп заявил о том, что Путин не прекращает войну, потому что считает, что побеждает на фронте.