Масштабная атака по Украине: у Трампа отреагировали на обстрел Киева (фото)

В ночь на воскресенье, 25 мая, российские войска обстреляли украинские города. В США отреагировали на атаку и призвали прекратить войну.

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Об этом сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России в Х.

Пост Кита Келлога

"Это Киев. Это невыборочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невиновных. Эти атаки позорны. Остановите убийство", — написал Келлог.

Он призвал прекратить обстрелы и войну.

Келлог также показал кадры обстрела Киева.

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 25 мая россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в результате чего сообщается о 13 погибших, среди которых трое детей, а также о 50 пострадавших в результате атаки россиян.Фокус писал о последствиях.

Как оказалось, украинская ПВО не может сбивать БПЛА из-за новой тактики обстрелов РФ.