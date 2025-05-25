Маленький остров в Эстонии: куда нацелился Путин для атаки по НАТО

Остров Хийумаа, где проживают всего 8 тысяч человек, имеет стратегическое значение. Ведь, захватив эту территорию, Россия сможет установить морскую блокаду стран Балтии вплоть до Калининграда, вбив клин между государствами НАТО.

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Об этом пишет NZZ.

Маленький эстонский остров Хийумаа может стать следующей целью Путина

Многие аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин нацелился на страны НАТО после Украины. И, одной из самых вероятных целей считают страны Балтии, входившие в состав СССР. И эстонский остров Хийумаа готовится к худшему сценарию, так как его жители осознают стратегическую важность своего маленького обиталища, ведь площадь Хийумаа всего 1000 квадратных километров.

Каковы цели Путина в Эстонии

Хелтермаа – самый важный порт на Хийумаа. В городе проживает менее 50 человек. С большого острова у побережья Эстонии Россия могла бы установить морскую блокаду до Калининградской области и разделить страны НАТО — страны Балтии с одной стороны, Финляндию и Швецию с другой — и контролировать Балтийское море. Хийумаа расположен на полпути между Санкт-Петербургом и российским анклавом, двумя базами российского военного флота.

Остров Хийумаа на карте мира Фото: скриншот

Мэр острова, Херго Тасуя, считает, что Хийумаа – в оккупационных планах Путина, но настроен скептически.

"Мы знаем, что русские стремятся к господству на море. Но оккупировать Хийумаа не так-то просто. За всю нашу историю мы подвергались нападениям со стороны России десятки раз. У нас это знание в крови, и мы готовы защищать остров", — говорит он.

Сейчас на западе острова устанавливают новую радиолокационную систему, которая сможет обнаруживать любое движение в Балтийском море. Кроме того, по всей Эстонии действуют подразделения гражданской обороны.

"Я тоже один из них. У нас есть оружие, и мы обучены им пользоваться", — говорит мэр. По его словам, на острове постоянно проводят учения и тут все знают, что нужно продержаться минимум 48 часов, потом можно ожидать помощи.

Военные учение на острове Хийумаа Фото: Parnu

Нападение на Хийумаа и одновременное нападение на эстонский приграничный город Нарва на другом конце страны — это сценарий, разработанный Карло Масалой, немецким военным экспертом и профессором политологии в Университете бундесвера в Мюнхене . В своей последней книге "Если победит Россия" он описывает наступление российской армии на северо-восточный фланг НАТО в 2028 году. Это происходит, если война в Украине заканчивается капитуляцией Киева, а разобщенность внутри НАТО подталкивают Россию к новому нападению.

Главный город Хийумаа, Кярдла, можно пересечь пешком примерно за полчаса. Многие жители острова в будние дни работают на материке, а дома используются только в качестве резиденций на выходные. Те, кто постоянно проживает на Хийумаа, зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, летним туризмом, рыболовством или судоходством. И все жители говорят, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, жить на острове стало тревожней. Так как они читали книгу Масалы.

"Они готовятся. Многие думали, что они в безопасности, но переизбрание Трампа и текущая политика показывают нам, что история непредсказуема", — говорит начальник порта Энн.

Почему остров Хийумаа так важен для РФ

В советские времена Хийумаа был закрытой военной зоной. Советские власти построили там ракетные базы и другие оборонительные сооружения, а жителей переселили. В 1991 году Эстония вновь стала независимой и на остров вернулись люди.

Старый советский бункер на острове Хийумаа Фото: Hiiu Leht

64-летний юрист Айн Тяхисте водит экскурсии по острову, где до сих пор сохранились остатки бункеров и армейской техники со времен обеих мировых войн. Одна только карта в музее, на которой отмечены памятные места сражений, происходивших на Хийумаа, дает представление о жестоких временах, которые пережил этот остров.

Тяхисте полагает, что российские солдаты не смогут долго удерживать остров из-за нехватки припасов. Однако он считает, что такая ситуация вообще не должна возникать. Потому что Россия ослаблена войной на Украине, и если санкции против страны сохранятся и ужесточатся, русские выдохнутся. Возможно, размышляет он, у стран Балтии больше опыта общения с русскими, и их не так легко запугать, как остальную Европу. "То, что Россия действует сильно, не означает, что она действительно сильна. Это все сказки", — говорит он.

Военный музей на острове Хийумаа Фото: Hiiu Leht

55-летний Роман Лукас, бывший морской пехотинец, не сомневается, что следующей целью Путина может стать Эстония и остров Хийумаа. Но теперь он сомневается в способности и решимости НАТО защищать союзников, особенно во время президентства Трампа и длительных телефонных разговоров между Трампом и Путиным.

"Нам нужна была альтернатива НАТО, чисто европейский военный альянс", — уверен он.

Сценарий Масалы заканчивается плохо. После нападения России на Эстонию члены НАТО быстро провели консультации, как того требует статья 5 Договора о НАТО, и решили не вводить чрезвычайное положение НАТО. Они не хотят вести войну за остров и приграничный город. Таким образом, военный альянс утратил свою эффективность. Руководство Москвы празднует.

"Я не верю в такой сценарий", — говорит Херго Тасуя. Но страны Балтии стремительно вооружаются. Эстония планирует инвестировать в оборону дополнительно 2,8 млрд евро в течение следующих четырех лет. Это увеличит расходы на оборону с 3,4% до примерно 5,4% валового внутреннего продукта к 2029 году. Деньги будут инвестированы в новые ракеты, современные системы ПВО и связи, а также в дополнительные войска.

Напомним, в недавнем интервью бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон предположил, что случится, если США решат не применять силу в ответ на агрессию России против государства-члена НАТО.

Ранее стало известно, что Москва стягивает войска на границу с Финляндией. Активность российских военных наблюдалась в четырех местах на территории России: там строят военные городки и восстанавливают старую инфраструктуру.