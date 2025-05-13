Путин стягивает войска на границу с Финляндией: что известно

На спутниковых снимках видно, что Москва наращивает свое военное присутствие на границе с Финляндией: там строят лагеря для военных и инфраструктуру для боевых самолетов. Все это напоминает то, что происходило перед началом войны в Украине.

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Об этом пишет SVT.

Снимки, полученные шведской телекомпанией SVT, свидетельствуют о том, что активность российских военных наблюдалась в четырех местах на территории России — Каменке, Петрозаводске, Североморске-2 и Оленье.

Военные базы у финской границы, где наблюдается активность россиян Фото: svt.se

По словам аналитиков, Москва строит жилые помещения для войск, инфраструктуру для размещения самолетов и восстанавливает старые объекты на ключевых военных базах, что является признаком ее стремления укрепиться в приграничном регионе. Нечто подобное происходило и перед вторжением в Украину.

В Каменке появился целый военный городок Фото: скриншот

В Каменке, которая находится примерно в 55 км от финской границы и ранее не была застроена, с февраля, как сообщается, было установлено более 130 военных палаток, способных разместить около 2000 военнослужащих.

Также наблюдается активность на военном аэродроме Североморск-2, который до недавнего времени считался закрытым.

А в Петрозаводске, примерно в 160 км от границы с Финляндией, построены три больших склада, которые, по мнению экспертов, являются хранилищами бронетехники.

В то же время на авиабазе Оленья на крайнем севере наблюдается бурная деятельность. Именно отсюда российские стратегические бомбардировщики атакуют мирные города Украины.

Российские бомбардировщики в Оленье Фото: скриншот

Кремлевские чиновники ответили на недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО неопределенной угрозой "военно-технических ответных мер", которые теперь, судя по всему, уже реализуются.

"Когда мы подавали заявку на членство в НАТО, Россия заявила, что предпримет такие шаги. Теперь мы видим, как это происходит", — заявил начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон.

В ноябре 2021 года официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу спутниковых снимков, на которых было видно, как российские войска скапливаются на границе с Украиной, — заявление, которое Кремль отверг как необоснованное. Менее чем через четыре месяца Путин начал полномасштабную войну против Украины.

Москва обвинила НАТО в том, что оно действует как агрессор, а не оборонительный альянс, и неоднократно клялась защищать себя любыми средствами, используя глушение GPS и другие методы. Однако Владимир Путин неоднократно отвергал опасения по поводу возможного нападения на членов НАТО, называя их "полной чушью", утверждая, что Россия не заинтересована в конфликте с альянсом.

В прошлом месяце заместитель начальника Генштаба ВС Финляндии генерал-лейтенант Веса Виртанен выразил обеспокоенность действиями России на границе, заявив, что Кремль "намеренно проверяет единство НАТО", чтобы проверить, приведет ли это к применению статьи 5 — положения о коллективной обороне альянса.

Напомним, в марте президент Финляндии Александр Стубб говорил в интервью, что лидер РФ Владимир Путин пытается играть в "затяжную игру" в Украине, однако на самом деле не хочет ни мира, ни перемирия.

Ранее сообщалось о призыве президента Финляндии изгнать РФ из состава ООН. Александр Стубб призвал к отстранению любого члена организации, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.