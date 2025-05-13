Путін стягує війська на кордон із Фінляндією: що відомо
На супутникових знімках видно, що Москва нарощує свою військову присутність на кордоні з Фінляндією: там будують табори для військових та інфраструктуру для бойових літаків. Усе це нагадує те, що відбувалося перед початком війни в Україні.
Про це пише SVT.
Знімки, отримані шведською телекомпанією SVT, свідчать про те, що активність російських військових спостерігали в чотирьох місцях на території Росії — Кам'янці, Петрозаводську, Сєвєроморську-2 і Оленячому.
За словами аналітиків, Москва будує житлові приміщення для військ, інфраструктуру для розміщення літаків і відновлює старі об'єкти на ключових військових базах, що є ознакою її прагнення зміцнитися в прикордонному регіоні. Щось подібне відбувалося і перед вторгненням в Україну.
У Кам'янці, яка розташована приблизно за 55 км від фінського кордону і раніше не була забудована, з лютого, як повідомляється, було встановлено понад 130 військових наметів, здатних розмістити близько 2000 військовослужбовців.
Також спостерігається активність на військовому аеродромі Сєвєроморськ-2, який донедавна вважався закритим.
А в Петрозаводську, приблизно за 160 км від кордону з Фінляндією, побудовано три великі склади, які, на думку експертів, є сховищами бронетехніки.
Водночас на авіабазі Оленя на крайній півночі спостерігається бурхлива діяльність. Саме звідси російські стратегічні бомбардувальники атакують мирні міста України.
Кремлівські чиновники відповіли на нещодавній вступ Фінляндії та Швеції до НАТО невизначеною погрозою "військово-технічних заходів у відповідь", які тепер, судячи з усього, вже реалізуються.
"Коли ми подавали заявку на членство в НАТО, Росія заявила, що зробить такі кроки. Тепер ми бачимо, як це відбувається", — заявив начальник штабу оборони Швеції Міхаель Классон.
У листопаді 2021 року офіційні особи США висловили занепокоєння з приводу супутникових знімків, на яких було видно, як російські війська скупчуються на кордоні з Україною, — заява, яку Кремль відкинув як необґрунтовану. Менш ніж через чотири місяці Путін почав повномасштабну війну проти України.
Москва звинуватила НАТО в тому, що воно діє як агресор, а не оборонний альянс, і неодноразово клялася захищати себе будь-якими засобами, використовуючи глушіння GPS та інші методи. Однак Володимир Путін неодноразово відкидав побоювання з приводу можливого нападу на членів НАТО, називаючи їх "повною нісенітницею", стверджуючи, що Росія не зацікавлена в конфлікті з альянсом.
Минулого місяця заступник начальника Генштабу ЗС Фінляндії генерал-лейтенант Веса Віртанен висловив стурбованість діями Росії на кордоні, заявивши, що Кремль "навмисно перевіряє єдність НАТО", щоб перевірити, чи призведе це до застосування статті 5 — положення про колективну оборону альянсу.
Нагадаємо, у березні президент Фінляндії Александр Стубб говорив в інтерв'ю, що лідер РФ Володимир Путін намагається грати в "затяжну гру" в Україні, однак насправді не хоче ні миру, ні перемир'я.
Раніше повідомлялося про заклик президента Фінляндії вигнати РФ зі складу ООН. Александр Стубб закликав до усунення будь-якого члена організації, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.