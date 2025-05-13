Путін стягує війська на кордон із Фінляндією: що відомо

На супутникових знімках видно, що Москва нарощує свою військову присутність на кордоні з Фінляндією: там будують табори для військових та інфраструктуру для бойових літаків. Усе це нагадує те, що відбувалося перед початком війни в Україні.

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Про це пише SVT.

Знімки, отримані шведською телекомпанією SVT, свідчать про те, що активність російських військових спостерігали в чотирьох місцях на території Росії — Кам'янці, Петрозаводську, Сєвєроморську-2 і Оленячому.

Військові бази біля фінського кордону, де спостерігається активність росіян Фото: svt.se

За словами аналітиків, Москва будує житлові приміщення для військ, інфраструктуру для розміщення літаків і відновлює старі об'єкти на ключових військових базах, що є ознакою її прагнення зміцнитися в прикордонному регіоні. Щось подібне відбувалося і перед вторгненням в Україну.

У Кам'янці з'явилося ціле військове містечко Фото: скриншот

У Кам'янці, яка розташована приблизно за 55 км від фінського кордону і раніше не була забудована, з лютого, як повідомляється, було встановлено понад 130 військових наметів, здатних розмістити близько 2000 військовослужбовців.

Також спостерігається активність на військовому аеродромі Сєвєроморськ-2, який донедавна вважався закритим.

А в Петрозаводську, приблизно за 160 км від кордону з Фінляндією, побудовано три великі склади, які, на думку експертів, є сховищами бронетехніки.

Водночас на авіабазі Оленя на крайній півночі спостерігається бурхлива діяльність. Саме звідси російські стратегічні бомбардувальники атакують мирні міста України.

Російські бомбардувальники в Олене Фото: скриншот

Кремлівські чиновники відповіли на нещодавній вступ Фінляндії та Швеції до НАТО невизначеною погрозою "військово-технічних заходів у відповідь", які тепер, судячи з усього, вже реалізуються.

"Коли ми подавали заявку на членство в НАТО, Росія заявила, що зробить такі кроки. Тепер ми бачимо, як це відбувається", — заявив начальник штабу оборони Швеції Міхаель Классон.

У листопаді 2021 року офіційні особи США висловили занепокоєння з приводу супутникових знімків, на яких було видно, як російські війська скупчуються на кордоні з Україною, — заява, яку Кремль відкинув як необґрунтовану. Менш ніж через чотири місяці Путін почав повномасштабну війну проти України.

Москва звинуватила НАТО в тому, що воно діє як агресор, а не оборонний альянс, і неодноразово клялася захищати себе будь-якими засобами, використовуючи глушіння GPS та інші методи. Однак Володимир Путін неодноразово відкидав побоювання з приводу можливого нападу на членів НАТО, називаючи їх "повною нісенітницею", стверджуючи, що Росія не зацікавлена в конфлікті з альянсом.

Минулого місяця заступник начальника Генштабу ЗС Фінляндії генерал-лейтенант Веса Віртанен висловив стурбованість діями Росії на кордоні, заявивши, що Кремль "навмисно перевіряє єдність НАТО", щоб перевірити, чи призведе це до застосування статті 5 — положення про колективну оборону альянсу.

Нагадаємо, у березні президент Фінляндії Александр Стубб говорив в інтерв'ю, що лідер РФ Володимир Путін намагається грати в "затяжну гру" в Україні, однак насправді не хоче ні миру, ні перемир'я.

Раніше повідомлялося про заклик президента Фінляндії вигнати РФ зі складу ООН. Александр Стубб закликав до усунення будь-якого члена організації, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.