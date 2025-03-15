"Главные цели неизменны": РФ просто "тянет время" и не хочет мира с Украиной, — президент Финляндии

Финский президент Стубб убежден, что Россия не отказались от желания уничтожить Украину, а риторика о перемирии является лишь попыткой "затянуть время" от настоящих переговоров.

Related video

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что лидер РФ Владимир Путин пытается играть в "затяжную игру" в Украине, однако на самом деле не хочет ни мира, ни перемирия. Об этом он заявил во время видеоконференции так называемой "Коалиции желающих" под председательством британского премьера Кира Стармера, сообщает финский вещатель Yle.

Глава Финляндии уверен, что РФ не собирается идти на перемирие, мир или прекращение огня, а главная цель у Кремля "совсем не изменилась" — уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Финский президент подчеркнул, что только давление Запада и санкции против РФ "заставят ее прекратить огонь". Он добавляет, что этот шаг страны Европы сделали во время запланированной видеоконфереции, где планируется создание коалиции стран в поддержку Украины из числа почти 30 стран-единомышленников из Европы и из-за ее пределов.

"Великобритания и Франция играют сильную лидерскую роль, и все имеют четкое видение ситуации: Украина хочет мира и прекращения огня, Россия — нет", — констатировал Стубб.

Ранее сообщалось о призыве президента Финляндии изгнать РФ из состава ООН. Александр Стубб призвал к отстранению любого члена организации, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину. А также внес еще два предложения.

Впоследствии стало известно, что Стубб назвал сроки, которые понадобятся для перемирия между Украиной и РФ. Он считает, что перемирие может произойти уже в ближайшие месяцы, хотя Путин понимает только жесткую риторику и его нужно принуждать к миру.