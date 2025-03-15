"Головні цілі незмінні": РФ просто "тягне час" і не хоче миру з Україною, — президент Фінляндії

Фінський президент Стубб переконаний, що Росія не відмовилися від бажання знищити Україну, а риторика про перемир'я є лише спробою "затягнути час" від справжніх перемовин.

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Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що лідер РФ Володимир Путін намагається грати в "затяжну гру" в Україні, однак насправді не хоче ні миру, ні перемир'я. Про це він заявив під час відеоконференції так званої "Коаліції охочих" під головування британського прем'єра Кіра Стармера, повідомляє фінський мовник Yle.

Очільник Фінляндії впевнений, що РФ не збирається йти на перемир'я, мир чи припинення вогню, а головна мета в Кремля "зовсім не змінилася" — знищення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Фінський президент підкреслив, що лише тиск Заходу та санкції проти РФ "змусять її припинити вогонь". Він додає, що цей крок країни Європи зробили під час запланованої відеоконфереції, де планується створення коаліції країн на підтримку України з числа майже 30 країн-однодумців з Європи та з-за її меж.

"Британія та Франція відіграють сильну лідерську роль, і всі мають чітке бачення ситуації: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія – ні", – констатував Стубб.

Раніше повідомлялося про заклик президента Фінляндії вигнали РФ зі складу ООН. Александр Стубб закликав до відсторонення будь-якого члена організації, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну. А також вніс ще дві пропозиції.

Згодом стало відомо, що Стубб назвав строки, які знадобляться для перемир'я між Україною та РФ. Він вважає, що перемир'я може статись вже у найближчі місяці, хоча Путін розуміє тільки жорстку риторику і його потрібно примушувати до миру.