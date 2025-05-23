"Это было бы трагедией": экс-советник Трампа объяснил, при каких условиях Россия нападет на НАТО (видео)

Если США решат не применять силу в ответ на агрессию России против государства-члена НАТО, это может спровоцировать Кремль к нападению на Североатлантический Альянс.

Related video

Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Интервью Джона Болтона

"Я считаю, что это было бы трагедией не только для страны, которая подверглась агрессии, но и для всего западного мира. Это продемонстрировало бы, что цель Советского Союза со времен холодной войны — расколоть Западный альянс — наконец осуществилась", — сказал Болтон.

Он уточнил, что сейчас у России нет достаточной военной силы, чтобы подвергаться конфликту с НАТО, однако Москве чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы Кремлю сухопутный доступ к Калининградской области, как это было во времена СССР.

Болтон подчеркнул, если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям.

По словам экс-советника Трампа, как только это произойдет, будет отменено положение пятой статьи о том, что нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на всех.

"Это фактически будет означать конец НАТО", — подчеркнул Болтон.

Напомним, российские хакеры из ГРУ атаковали логистику 13 государств НАТО.

20 мая Владимир Зеленский объяснил, может ли Украина отказаться от НАТО в обмен на мир.