"Есть статус": Зеленский объяснил, может ли Украина отказаться от НАТО в обмен на мир (видео)

Намерение Украины вступить в НАТО закреплено в Конституции, что противоречит идее нейтралитета, которого требует РФ, как одного из условий мирных переговоров.

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Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Брифинг Владимира Зеленского

Корреспондент из Турции спросил у него, готова ли Украина обсуждать возможность нейтралитета для завершения войны с Россией.

"Что касается статуса — у Украины есть статус, он в конституции Украины, там все написано. Я уверен, что конституцию Турции вы знаете, если будет время — можете немного почитать и украинскую", — сказал Зеленский.

Таким образом президент Украины избежал прямого ответа на вопрос, однако одновременно намекнул, что это не будет темой для обсуждения, как того требует Российская Федерация.

Напомним, 19 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет войска с собственной территории.

Фокус также писал о том, что лидеры ЕС опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным вопреки интересам Украины.