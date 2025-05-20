"Є статус": Зеленський пояснив, чи може Україна відмовитись від НАТО в обмін на мир (відео)

Намір України вступити до НАТО закріплений у Конституції, що суперечить ідеї нейтралітету, якого вимагає РФ, як одну з умов мирних перемовин.

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Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Брифінг Володимира Зеленського

Кореспондент із Туреччини запитав у нього, чи готова Україна обговорювати можливість нейтралітету для завершення війни з Росією.

"Що стосується статусу — в України є статус, він у конституції України, там усе написано. Я впевнений, що конституцію Туреччини ви знаєте, якщо буде час — можете трохи почитати й українську", — сказав Зеленський.

Таким чином президент України уникнув прямої відповіді на запитання, проте водночас натякнув, що це не буде темою для обговорення, як того вимагає Російська Федерація.

Нагадаємо, 19 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з власної території.

Фокус також писав про те, що лідери ЄС побоюються, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України.