"Це було б трагедією": ексрадник Трампа пояснив, за яких умов Росія нападе на НАТО (відео)

Якщо США вирішать не застосовувати силу у відповідь на агресію Росії проти держави-члена НАТО, це може спровокувати Кремль до нападу на Північноатлантичний Альянс.

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Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Інтерв'ю Джона Болтона

"Я вважаю, що це було б трагедією не тільки для країни, яка зазнала агресії, а й для всього західного світу. Це продемонструвало б, що мета Радянського Союзу з часів холодної війни — розколоти Західний альянс — нарешті здійснилася", — сказав Болтон.

Він уточнив, що наразі у Росії немає достатньої військової сили, щоб наражатись на конфлікт з НАТО, проте Москві надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який дав би Кремлю сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР.

Болтон підкреслив, якщо США вирішать не відповідати на агресію президента РФ Володимира Путіна щодо країн Балтії чи Польщі, це може призвести до жахливих наслідків.

За словами ексрадника Трампа, як тільки це станеться, буде скасовано положення п'ятої статті про те, що напад на одного члена НАТО прирівнюється до нападу на всіх.

"Це фактично означатиме кінець НАТО", — наголосив Болтон.

Нагадаємо, російські хакери з ГРУ атакували логістику 13 держав НАТО.

20 травня Володимир Зеленський пояснив, чи може Україна відмовитись від НАТО в обмін на мир.