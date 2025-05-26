"Викликає проблеми": через кілька годин після критики Путіна Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського
Президент США Дональд Трамп невдовзі після того, як розкритикував очільника Кремля Володимира Путіна, вирішив спрямувати критику також на президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив Зеленського у тому, що той "не робить ніяких послуг своїй країні", а також додав, що "все, що лунає з його вуст, викликає проблеми". Також Трамп зазначив, що Путін "збожеволів".
Критику проти українського лідера Трамп виклав на особистій сторінці у соцмережі Truth Social.
У своєму дописі Дональд Трамп згадав спершу про Путіна, зазначивши, що мав завжди "хороші" стосунки з лідером Кремля, однак наразі той, за його словами, "збожеволів".
"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але з ним щось сталося. Він просто збожеволів! Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів", — зазначив Трамп.
За словами американського президента, російські безпілотники та ракети "безпідставно" обстрілюють територію України. Сам Путін, за твердженнями Трампа, хоче окупувати всю Україну, а не лише її частину.
"Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!", — заявив американський лідер.
Після критики Путіна Трамп згадав також у своєму дописі про Володимира Зеленського. Він зазначив, що український президент "не робить своїй країні жодних послуг".
"Так само і президент Зеленський не робить своїй країні ніяких послуг, говорячи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", — зазначив Трамп.
Також американський лідер згадав, що війна нібито "ніколи б не почалася, якби він був президентом".
"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа", я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які були розпалені через грубу некомпетентність і ненависть", — написав Трамп.
Нагадаємо, що перед цим у Sky News передали слова Трампа, коли той обурився Володимиром Путіним. Трамп заявляв перед цим, що "не знає, що з Путіним сталося", а також оголосив, що розглядає можливість "безумовного" введення нових санкцій проти Кремля.
Зазначимо, 25 травня у NZZ розповіли про маленький острів в Естонії, на який націлився Путін для атаки по НАТО.