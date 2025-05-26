Стреляли с вертолетов и хотели выборов: Путин объяснил, почему начал вторжение в Украину (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что причиной вторжения в Украину были события на Майдане в 2014 году. При этом глава Кремля объяснил, что люди вышли для защиты выборов, а взамен будто бы началась стрельба из "вертолетов".

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Заявление Путина о причинах вторжения в Украину опубликовало росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале.

РосСМИ сообщило, что днем 26 мая Путин встретился с российскими предпринимателями и, среди прочего, высказался о причинах нападения в феврале 2022 года. Прежде всего он назвал события 2014 года "госпереворотом", который провели ради демократии и выборов. По словам Путина, состоялся "кровавый госпереворот", а потом начали "подавлять Донбасс, людей уничтожать с вертолетов и самолетов". Глава Кремля заявил, что действия украинцев заставили россиян начать вторжение.

"Не мы же организовали госпереворот в Украине, понимаете? Просто нелепо — заставили нас делать то, что мы сейчас делаем. И сейчас пытаются сделать нас виновными в этом", — заявил Путин на видео.

Российский президент также рассказал предпринимателям о "росте экономики в тяжелых условиях". Глава Кремля, говоря в микрофон Bosch, отметил важность импортозамещения и то, что западные компании вернутся в РФ только тогда, если это будет выгодно россиянам.

Заявления Путина — детали

Отметим, предыдущее заявление Путина о причинах войны прозвучало в январе 2025 года. Российский президент встретился со студентами и также говорил о проблемах на Донбассе. Кроме того, он вспомнил об "исторических русских землях", на которые претендует Москва.

Между тем в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп провел первый телефонный разговор с Путиным. Российский президент сделал заявление об "устранении первопричин войны" и только тогда он якобы готов к завершению войны в Украине. Уже через три месяца во время пресс-конференции в ночь на 11 мая политик заявил, что готов к прямым переговорам и при этом РФ якобы не выдвигает никаких условий.

20 мая спикер МИД РФ Мария Захарова озвучила список требований РФ по итогам переговоров в Стамбуле о завершении войны. Среди прочего, также прозвучали слова о "первопричине", но чиновница так и не объяснила, что имелось в виду. Впрочем, российская служба BBC обнародовала возможный список: речь идет о невступлении Украины в НАТО и об уничтожении политической системы, которая сформировалась после Революции Достоинства.

Напоминаем, 21 мая Дональд Трамп озвучил заявление Путина о причинах невзятия Киева за три дня в феврале 2022 года. Уже 26 мая президент США остро высказался относительно решений президента РФ осуществить массированные ракетно-пушечные удары по Украине.