Стріляли з вертольотів і хотіли виборів: Путін пояснив, чому почав вторгнення в Україну (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що причиною вторгнення в Україну були події на Майдані у 2014 році. Водночас глава Кремля пояснив, що люди вийшли для захисту виборів, а натомість начебто почалась стрілянина з "вертольотів".

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Заяву Путіна про причини вторгнення в Україну опублікувало росЗМІ "РИА Новости" у Telegram-каналі.

РосЗМІ повідомило, що вдень 26 травня Путін зустрівся з російськими підприємцями й, зокрема, висловився щодо причин нападу у лютому 2022 року. Найперше він назвав події 2014 року "держпереворотом", який провели задля демократії та виборів. Зі слів Путіна, відбувся "кривавий держпереворот", а потім почали "пригнічувати Донбас, людей знищувати з гелікоптерів та літаків". Очільник Кремля заявив, що дії українців примусили росіян почати вторгнення.

"Не ми ж організували держпереворот в Україні, розумієте? Просто безглуздо — змусили нас робити те, що ми зараз робимо. І зараз намагаються зробити нас винними в цьому", — заявив Путін на відео.

Російський президент також розповів підприємцям про "зростання економіки у важких умовах". Глава Кремля, говорячи у мікрофон Bosch, наголосив на важливості імпортозаміщення і на тому, що західні компанії повернуться у РФ лише тоді, якщо це буде вигідно росіянам.

Заяви Путіна — деталі

Зазначимо, попередня заява Путіна про причини війни пролунала у січні 2025 року. Російський президент зустрівся зі студентами й також говорив про проблеми на Донбасі. Крім того, він згадав про "історичні російські землі", на які претендує Москва.

Тим часом у лютому 2025 року президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним. Російський президент зробив заяву про "усунення першопричин війни" і лише тоді він начебто готовий до завершення війни в Україні. Вже через три місяці під час пресконференції в ніч на 11 травня політик заявив, що готовий до прямих переговорів і водночас РФ начебто не висуває жодних умов.

20 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила список вимог РФ за підсумками переговорів у Стамбулі про завершення війни. Зокрема, також пролунали слова про "першопричину", але чиновниця так і не пояснила, що малось на увазі. Втім російська служба BBC оприлюднила можливий список: ідеться про невступ України до НАТО та про знищення політичної системи, яка сформувалась після Революції Гідності.

Нагадуємо, 21 травня Дональд Трамп озвучив заяву Путіна про причини невзяття Києва за три дні у лютому 2022 року. Вже 26 травня президент США гостро висловився щодо рішень президента РФ здійснити масовані ракетно-дронові удари по Україні.