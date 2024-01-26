"Росіян оголосили нетитульною нацією": Путін пояснив, чому почав вторгнення в Україну (відео)

Російський президент заявив, що після 2014 року Україна нібито почала винищувати на Донбасі людей та сама розпочала війну. На його думку, повномашстабне вторгнення РФ в Україною є лише способом закінчити це.

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Володимир Путін заявив, що РФ почала війну в Україні для захисту своїх інтересів. Відповідну заяву російський президент зробив під час зустрічі зі студентами – учасниками так званої "СВО" у Санкт-Петербурзі.

Путін заявив, що начебто не було жодних інших міркувань. На його думку, росіян оголосили нетитульною нацією на "їхніх історичних територіях".

Також президент РФ сказав, що начебто на захопленій Україною території відбувався "геноцид" та "винищення людей".

Серед іншого, як писали російські медіа, Путін ствердив, що Росія терпляче мирними засобами нібито вибудовувала відносини з Україною до 2014 року, однак після "держперевороту" відбулося "винищення людей Донбасу".

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Зокрема, Україні нібито сама розпочала цю війну, а так звана "СВО" є лише способом її закінчити. Російський президент вкотре повторив свою позицію, що вестиме війну до досягнення своїх цілей.

Також він заявив, що після розпаду СРСР "власниками" України нібито стали націоналісти.

Позиція України щодо причин розпочатої РФ війни

За словами Володимира Зеленського, Росія має на меті взяти Україну під свій повний контроль. Для цього вона використовує всі засоби, у тому числі і геноцид.

На думку радник Офіса Президента Михайла Подоляка, єдиною причиною, через яку Росія почала повномасштабне вторгнення є ненависть Путіна до України. Окрім того, війна триватиме до того часу, поки не задовольнить свою кровожерливість та не компенсує свою ненависть.

Також нещодавно в інтерв’ю британським журналістам президент України зазначив, що РФ хоче окупувати всю територію України та Володимир Путін ніколи не хотів миру.

Нагадаємо, нещодавно спікерка МЗС Росії Світлана Захарова в інтерв’ю російському медіа, порівняла Україну з Третім Рейхом та заявила, що Захід нібито привів до влади у 2014 році неонацистів. На її думку, в Україні дітей ведуть у школи під пісні, у яких закликають вбирати росіян.

Також у грудні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що у Кремлі повернулися до риторики, яка була ще перед повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, йдеться про те, що Україна нібито є частиною території РФ, яку потрібно взяти під контроль.