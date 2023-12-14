Україна в межах Львівської області: РФ повернулася до риторики, яка була до вторгнення, — ISW

Як зазначають американські аналітики, заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва хоч і звучать безглуздо, але свідчать про те, що Росія повернулася до концепції, яка передбачає, що війна йде за "визволення" територію, яку в Москві вважають російською.

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Кремль, схоже, повертається до експансіоністської риторики, яка востаннє спостерігалася перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це проявляється в заявах високопоставлених російських чиновників про те, що Україна є частиною історично російської території й що Росії слід встановити контроль над більшою частиною країни. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 13 грудня.

Аналітики зазначають, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв спотворив відповідь президента США Джо Байдена на запитання про те, що означає перемога України у війні. Байден заявив, що перемога означає, що Україна буде суверенною і незалежною державою, яка зможе захищати себе. Медведєв же припустив, що Байден був би задоволений, якби Україна просто існувала як країна, навіть якби вона була обмежена кордонами Львівської області.

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"Медведєв регулярно і свідомо робить безглузді заяви, але час цих заяв і акцент на ідеї про те, що Україна може існувати тільки як держава-обрубок на території Львівської області, узгоджується з попередніми ознаками того, що Кремль повертається до своєї внутрішньої концепції, згідно з якою Росія веде війну за "визволення своїх історичних земель", — йдеться у звіті.

Коментарі Медведєва виникнули незабаром після інтерв'ю офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової агентству AFP, зазначають в ISW. Захарова повторила максималістські вимоги Кремля про повну політичну капітуляцію України й прийняття Києвом військових умов Росії. Вона також заявила, що Україна повинна вивести свої війська з "російської території" для врегулювання війни.

Аналітики вважають, що заява Захарової, ймовірно, була навмисно розпливчастою, щоб дати Росії свободу у визначенні того, що вона вважає "російськими територіями".

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"Коментарі Медведєва і Захарової тісно пов'язані з давньою інформаційною операцією Росії, згідно з якою Україна може бути розділена на контрольовану Росією "Малоросію" (більша частина України) і невелику частину Західної України, контрольовану Польщею", — ідеться у звіті.

У ISW зазначили, що російські пропагандисти посилювали цю інформаційну кампанію перед масштабним вторгненням, але після цього вона значно зменшилася.

Нагадаємо, раніше в ISW зазначали, що з висловлювань представника МЗС Росії Марії Захарової стає очевидним, що головна вимога Кремля залишається незмінною — повна політична капітуляція України і визнання Києвом нових територіальних придбань РФ.

Нагадаємо, у листопаді представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна за 10 років перетворилася на "вимираючу територію".