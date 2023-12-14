Украина в пределах Львовской области: РФ вернулась к риторике, которая была до вторжения, — ISW

Как отмечают американские аналитики, заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева хоть и звучат нелепо, но говорят о том, что Россия вернулась к концепции, которая предполагает, что война идет за "освобождение" территорию, которую в Москве считают росссийской.

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Кремль, похоже, возвращается к экспансионистской риторике, которая в последний раз наблюдалась перед полномасштабным вторжением России в Украину. Это проявляется в заявлениях высокопоставленных российских чиновников о том, что Украина является частью исторически российской территории и что России следует установить контроль над большей частью страны. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 13 декабря.

Аналитики отмечают, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исказил ответ президента США Джо Байдена на вопрос о том, что означает победа Украины в войне. Байден заявил, что победа означает, что Украина будет суверенным и независимым государством, которое сможет защищать себя. Медведев же предположил, что Байден был бы доволен, если бы Украина просто существовала как страна, даже если бы она была ограничена границами Львовской области.

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"Медведев регулярно и сознательно делает нелепые заявления, но время этих заявлений и акцент на идее о том, что Украина может существовать только в качестве государства-обрубка на территории Львовской области, согласуется с предыдущими признаками того, что Кремль возвращается к своей внутренней концепции, согласно которой Россия ведет войну за "освобождение своих исторических земель", — говорится в отчете.

Комментарии Медведева последовали вскоре после интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой агентству AFP, отмечают в ISW. Захарова повторила максималистские требования Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии Киевом военных условий России. Она также заявила, что Украина должна вывести свои войска с "российской территории" для урегулирования войны.

Аналитики считают, что заявление Захаровой, вероятно, было намеренно расплывчатым, чтобы дать России свободу в определении того, что она считает "российскими территориями".

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"Комментарии Медведева и Захаровой тесно связаны с давней информационной операцией России, согласно которой Украина может быть разделена на контролируемую Россией "Малороссию" (большая часть Украины) и небольшую часть Западной Украины, контролируемую Польшей", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что российские пропагандисты усиливали эту информационную кампанию перед масштабным вторжением, но после этого она значительно уменьшилась.

Напомним, ранее в ISW отмечали, что из высказываний представителя МИД России Марии Захаровой становится очевидным, что главное требование Кремля остается неизменным — полная политическая капитуляция Украины и признание Киева новых территориальных приобретений РФ.

Напомним, в ноябре представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина за 10 лет превратилась в "вымирающую территорию".