Война с НАТО: западные самолеты в Украине станут "законной целью" для ВС РФ, — Захарова

Российский дипломат отмечает, что предоставление боевой авиации Украине повысит риск прямого вооруженного столкновения России с Североатлантическим альянсом.

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Поставки Вооруженным силам Украины тактических истребителей F-16 увеличат риски прямого военного столкновения блока НАТО с Россией. Кроме того, если боевая авиация западных стран появится в Украине, то она станет "законной целью" для российских вооруженных сил. Об этом 6 декабря в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает агентство ТАСС.

Запад создал коалицию стран, которые будут предоставлять Украине истребители, а также обучать украинских летчиков, отметила она.

По мнению дипломата, поскольку большая часть аэродромной инфраструктуры Украины якобы разрушена, не исключено, что боевые самолеты стран НАТО, которые поступят в распоряжение ВВС Украины, для выполнения боевых задач будут размещены на авиабазах Польши, Словакии и Румынии.

"Таким образом Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", — подчеркнула Захарова.

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По ее словам, ситуация складывается так, что риски прямого вооруженного столкновения НАТО и России возрастают, поскольку западная авиация будет под прицелом российских сил в Украине.

"Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения", — подытожила представитель российского МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина за 10 лет после Евромайдана "превратилась из самодостаточной и промышленно развитой республики в вымирающую территорию". По ее словам, "братский" украинский народ оказался в "заложниках у англосаксов".