Російський дипломат зазначає, що надання бойової авіації Україні підвищить ризик прямого збройного зіткнення Росії з Північноатлантичним альянсом.

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Постачання Збройним силам України тактичних винищувачів F-16 збільшать ризики прямого військового зіткнення блоку НАТО з Росією. Крім того, якщо бойова авіація західних країн з'явиться в Україні, то вона стане "законною метою" для російських збройних сил. Про це 6 грудня під час брифінгу заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає агентство "ТАСС".

Захід створив коаліцію країн, які надаватимуть Україні винищувачі, а також навчатимуть українських льотчиків, зазначила вона.

На думку дипломата, оскільки більша частина аеродромної інфраструктури України нібито зруйнована, не виключено, що бойові літаки країн НАТО, які надійдуть у розпорядження ВПС України, для виконання бойових завдань будуть розміщені на авіабазах Польщі, Словаччини та Румунії.

"Таким чином Північноатлантичний альянс дедалі глибше вплутується в український конфлікт, а насправді, як ми розуміємо, веде гібридну війну проти нашої країни під гаслом порятунку України", — підкреслила Захарова.

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За її словами, ситуація складається так, що ризики прямого збройного зіткнення НАТО і Росії зростають, оскільки західна авіація буде під прицілом російських сил в Україні.

"Для російських збройних сил винищувачі, які беруть участь у конфлікті на боці ЗСУ, звідки б вони не вилітали, будуть законною ціллю для знищення", — підсумувала представник російського МЗС.

Раніше Марія Захарова заявила, що Україна за 10 років після Євромайдану "перетворилася із самодостатньої і промислово розвиненої республіки на вимираючу територію". За її словами, "братній" український народ опинився в "заручниках у англосаксів".