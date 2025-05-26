Ляпас від дружини? Макрон опинився в пікантній ситуації після прибуття до В'єтнаму (відео)

Журналісти зняли цікавий епізод на борту президентського літака між президентом Франції та його дружиною Бріжит Макрон. З боку може здатися, що Емманюель Макрон отримав ляпас.

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Про це пише L`Independant.

Макрон опинився в пікантній ситуації

На кадрах, знятих увечері 25 травня американським агентством Associated Press в аеропорту Ханоя, В'єтнам, видно, як відчиняються двері президентського літака і з'являється силует Емманюеля Макрона, який усе ще перебуває всередині літака. У цей момент видно, як жіночі руки дають йому ляпаса.

Голова держави виглядає здивованим, але швидко повертається, щоб привітати присутніх. Коли за мить з'являється Бріжит Макрон, стає зрозуміло, що це були її руки, бо саме вона одягнена в червоний жакет.

Президентське подружжя почало спускатися трапом. Емманюель Макрон, як зазвичай, простягнув дружині руку, але вона відмовилася від допомоги і спустилася самостійно.

Бріжит Макрон відмовилася взяти чоловіка за руку після інциденту

Єлисейський палац спочатку заперечував справжність відео, приписуючи його ШІ, але потім підтвердив без коментарів.

Фото і відео швидко поширилося за одну ніч, особливо в кількох акаунтах, зазвичай вороже налаштованих щодо Емманюеля Макрона.

Подружжя Макрон одразу після пікантного інциденту Фото: Getty Images

Близький друг президента анонімно розповів про незначну "сварку" між Бріжит і Емманюелем Макронами.

"Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслабилися перед початком поїздки, посміявшись", — нарешті прокоментували журналістам представники оточення Еммануюеля Макрона інцидент в аеропорту Ханоя.

"Це був момент співучасті. Цього було недостатньо, щоб дати прихильникам теорії змови більше поживи для роздумів", — додало те саме джерело, приписавши негативні коментарі насамперед проросійським колам.

У Єлисейському палаці спочатку заперечували інцидент

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав тижневе турне Південно-Східною Азією з Ханоя. Він також відвідає Індонезію і Сінгапур.

Нагадаємо, це не вперше, коли подружжя Макрон опиняється в центрі скандалу. Так, на початку травня дипфейк із РФ звинуватив Бріжит Макрон у сексуальних домаганнях.

І в соцмережах продовжують циркулювати чутки про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком.