Діпфейк із Росії звинуватив Бріжит Макрон у сексуальних домаганнях

У соцмережах було опубліковано ролик, у якому молодий чоловік на ім'я Ліонель Торрес стверджує, що перша леді Франції нібито домагалася його, коли йому було 12 років. Але справжній Торрес стверджує, що цього не було.

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Про це пише Daily Mail.

Кліп, у якому, мабуть, показано одного з колишніх учнів Бріжит Макрон, який звинувачує першу леді Франції в сексуальному насильстві над ним у дитинстві, розкритикували як "діпфейк", створений штучним інтелектом, що його поширює Росія.

Діпфейк звинуватив першу леді Франції в домаганнях Фото: скриншот

У відеоролику французькою мовою, але з англійськими субтитрами, чоловік на ім'я Ліонель Торрес заявляє, що місіс Макрон намагалася зняти з нього сорочку і поцілувати, коли він був 12-річним студентом коледжу Люсі-Берже у Страсбурзі.

На перший погляд відео здається справжнім, але швидко стає зрозуміло, що обличчя і губи чоловіка, які здаються нечіткими і злегка розмитими, не зовсім синхронізовані з чіткою роботизованою промовою.

До листа додавали кілька фотографій класу, на яких нібито зображений юний Торрес, який позує разом із молодою Бріжит Макрон та однокласниками.

"Я нікому про це не розповідав, я думав, мені ніхто не повірить... Я думаю, це справді страшно, коли такі хворі люди отримують таку владу", — каже діпфейк наприкінці своєї розповіді.

Французькі ЗМІ розшукали справжнього Ліонеля Торреса і виявили, що цей 50-річний чоловік дійсно був учнем 72-річної Бріжит Макрон.

Однак він заявив, що його ніхто не домагався і розкритикував кампанію з дезінформації, під час якої було використано його образ.

"Я бачу зображення себе, зроблене досить погано, мушу сказати. Але всі звинувачення, які звучать у ролику — це брехня. Це не я", — сказав він журналістам.

Акаунт в Instagram, відповідальний за публікацію відео, було видалено з соціальних мереж, але кліп залишився доступним після того, як його перепостили кілька акаунтів і він набрав мільйони переглядів.

Це останній приклад кількох інтернет-кампаній, спрямованих проти Бріжит Макрон, яку нещодавно звинуватили в тому, що вона народилася чоловіком, у вірусній теорії змови, поширеній американською консервативною активісткою Кендіс Оуенс.

Діпфейк звинуватив першу леді Франції в домаганнях Фото: скриншот

Пані Макрон не прокоментувала звинувачення, проте в опублікованій учора заяві французького уряду засудили цифрове втручання і кампанії з дезінформації з боку Росії.

Розслідування VIGINUM — французького урядового агентства з протидії іноземним інтернет-атакам — дало змогу простежити походження фейкового відео Ліонеля Торреса до Storm-1516 — підрозділу кібервійни, який, за словами Парижа, "пов'язаний зі складною мережею осіб та організацій, які діють з території Російської Федерації".

"З 2023 року цю кібератакуючу групу використовували в 77 російських інформаційних кампаніях, націлених на Францію, Україну та всі західні країни. Група, створена Росією в рамках її інформаційної війни, використовує особливо складні, часом гучні схеми поширення, зокрема, шляхом втручання у виборчі бюлетені", — ідеться в заяві.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро додав: "Європейські публічні дебати зазнають впливу кампаній із дезінформації, що проводяться російськими структурами і транслюються американськими крайніми правими".

Бріжит Макрон і Емманюель Макрон Фото: Getty Images

Тим часом організація NewsGuard, що займається перевіркою новин і фактів, виявила щонайменше п'ять кампаній із дезінформації, запущених Storm-1516, спрямованих на Францію, які стали вірусними в соціальних мережах.

Крім кліпу, який звинувачує Бріжит Макрон у сексуальному насильстві над учнем, на інших відео було показано чоловіка, який стверджує, що в його покійного брата був роман з Емманюелем Макроном, мігранта з Чаду, який зізнався у зґвалтуванні 12-річної дівчинки у Франції, та членів ісламістського воєнізованого угруповання Хайят Тахрір аш-Шам, які присягнулися спалити собор Паризької Богоматері.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Наташа Рей, журналістка ультраправого журналу Faits et Documents, яка стверджувала, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, попросила політичного притулку в Росії.