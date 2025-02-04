Стверджує, що Бріжит Макрон народилася чоловіком: французька журналістка попросила притулку в РФ

Наташа Рей, журналістка ультраправого журналу Faits et Documents, заявила про переслідування і хоче переїхати до Росії.

Related video

Французька журналістка Наташа Рей, яка заявила, що дружина французького президента Емманюеля Макрона народилася чоловіком, попросила політичного притулку в Росії. Про це повідомив її адвокат Франсуа Данглеан на своїй сторінці в соціальній мережі Х. Про це пишуть російські "Известия".

Повідомляється, що Рей обговорювала політичний притулок "через судові переслідування".

Адвокат зазначив, що протягом трьох років журналістка проводила розслідування з метою перевірки офіційної біографії дружини Макрона, а потім опублікувала його результати в Facebook. За словами Данглеана, звинувачення проти Рей "сфабриковані".

Водночас правозахисник не уточнив, чи було подано офіційний запит і в яке саме відомство.

З моменту обрання Макрона на пост президента 2017 року у ЗМІ почали поширюватися чутки, що його дружина Бріжит насправді носила ім'я Жан-Мішель і була народжена чоловіком. У грудні 2021 року Рей опублікувала статтю, у якій стверджувала, що вже кілька років займається розслідуванням щодо першої леді Франції. Авторка статті стверджувала, що висновки про те, що вона була народжена в тілі чоловіка, обґрунтовані. Вона навіть записала ролик із ясновидицею Амандін Рой і заявляла, що Єлисейський палац нібито не може надати їй дитячі фото Бріжит Макрон. Хоча в соцмережах повно дитячих фото першої леді Франції.

Бріжит Макрон у дитинстві Фото: The Daily Mail

Ба більше, її родина Троньє — відомі кондитери, яким належить мережа магазинів у Франції. А про народження маленької Бріжит Броньє навіть повідомлялося в газеті Courrier Picard, щоденній газеті регіону Пікардія, столицею якої є Ам'єн, де і народилася Бріжит 13 квітня 1953 року.

Також Наташу Рей не переконав той факт, що Бріжит була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєром і народила від нього трьох дітей: сина Себастьяна і доньок Тіфан і Лоранс.

Бріжит Макрон із донькою Тіфан Фото: Getty Images

Тіфан стала юристом, а Лоранс — відомим кардіологом. Діти Бріжит, а особливо Тіфан неодноразово говорили про безглузді заяви Наташі Рей, наголошуючи, що протистояти дезінформації в соцмережах "неможливо".

У березні минулого року Емманюель Макрон вперше публічно розкритикував ЗМІ за поширення неправдивої інформації про те, що його дружина нібито народилася чоловіком. Наташу Рей у підсумку оштрафували за наклеп.

Але Рей не єдина, хто стверджує, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. Американська консервативна журналістка Кендіс Оуенс також заявляла, що президент Франції Емманюель Макрон одружений на чоловікові.

Нагадаємо, Фокус писав про Бріжит Макрон, її сім'ю та дитинство, яке перша леді Франції провела в Ам'єні, де її сім'я живе з 19 століття.