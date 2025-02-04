Утверждает, что Брижит Макрон родилась мужчиной: французская журналистка попросила убежища в РФ

Наташа Рей, журналистка ультраправого журнала Faits et Documents, заявила о преследовании и хочет переехать в Россию.

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Французская журналистка Наташа Рей, которая заявила, что жена французского президента Эмманюэля Макрона родилась мужчиной, попросила политическое убежище в России. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан на своей странице в социальной сети Х. Об этом пишут российские "Известия".

Сообщается, что Рей обсуждала политическое убежище "из-за судебных преследований".

Адвокат отметил, что в течение трех лет журналистка проводила расследование с целью проверки официальной биографии жены Макрона, а затем опубликовала его результаты в Facebook. По словам Данглеана, обвинения против Рей "сфабрикованы".

При этом правозащитник не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство.

С момента избрания Макрона на пост президента в 2017 году в СМИ начали распространяться слухи, что его супруга Брижит на самом деле носила имя Жан-Мишель и была рождена мужчиной. В декабре 2021 года Рей опубликовала статью, в которой утверждала, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. Автор статьи утверждала, что выводы о том, что она была рождена в теле мужчины, обоснованы. Она даже записала ролик с ясновидящей Амандин Рой и заявляла, что Елисейский дворец якобы не может предоставить ей детские фото Брижит Макрон. Хотя в соцсетях полно детских фото первой леди Франции.

Брижит Макрон в детстве Фото: The Daily Mail

Более того, ее семья Тронье – известные кондитеры, которым принадлежит сеть магазинов во Франции. А о рождении маленькой Брижит Бронье даже сообщалось в газете Courrier Picard, ежедневной газете региона Пикардия, столицей которой является Амьен, где и родилась Брижит 13 апреля 1953 года.

Также Наташу Рей не убедил тот факт, что Брижит была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером и родила от него троих детей: сына Себастьян и дочерей Тифан и Лоранс.

Брижит Макрон с дочерью Тифан Фото: Getty Images

Тифан стала юристом, а Лоранс – известным кардиологом. Дети Брижит, а особенно Тифан неоднократно говорили о нелепых заявлениях Наташи Рей, отмечая, что противостоять дезинформации в соцсетях "невозможно".

В марте прошлого года Эмманюэль Макрон впервые публично раскритиковал СМИ за распространение ложной информации о том, что его супруга якобы родилась мужчиной. Наташу Рей в итоге оштрафовали за клевету.

Но Рей не единственная, кто утверждает, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Американская консервативная журналистка Кэндис Оуэнс также заявляла, что президент Франции Эмманюэль Макрон женат на мужчине.

Напомним, Фокус писал о Брижит Макрон, ее семье и детстве, которое первая леди Франции провела в Амьене, где ее семья живет с 19 века.