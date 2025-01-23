"Брижит Макрон – мужчина": в США обещают доказать "трансгендерность" жены президента Франции

Консервативная журналистка Кэндис Оуэнс якобы располагает доказательствами того, что Эммануель Макрон женат на мужчине. Суд в Париже ранее уже штрафовал двух человек за подобные доводы.

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Американская консервативная журналистка Кэндис Оуэнс обещает привести доказательства того, что президент Франции Эммануель Макрон женат на мужчине. Об этом она написала в соцсети Х 23 января.

Брижит Макрон, по ее сведениям, на самом деле не является биологической женщиной. Свои слова Оуэнс подтвердит 30 января. Женщины по имени Брижит Макрон, как указывает она, никогда не существовало.

Журналистка попросила самого Макрона перед публикацией расследования ответить на 21 вопрос для честного и сбалансированного интервью. В списке есть вопросы о прошлом Брижит Макрон. Оуэнс также просит поделиться фотографиями времен ее молодости.

Журналистка обратила внимание, что Макрону было 15 лет в начале отношении 39-летней замужней учительницей Брижит. Однако никаких свидетельств ее школьной или студенческой жизни нет.

Эмманюэль Макрон ранее опровергал слухи о том, что его жена — трансгендер. Французский лидер в марте 2024 года заявлял, что осуждает "ложную информацию и сфабрикованные сценарии".

Автор ультраправого журнала Faits et Documents Наташа Рей также выясняла, что мадам Макрон родилась мужчиной и изменила пол. Британские журналисты позднее нашли детские фотографии Бриджит Макрон.

Суд Парижа в сентябре 2024 года приговорил двух женщин, включая Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Обе утверждали, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Напомним, Брижит Макрон собиралась сыграть эпизодическую роль в сериале Netflix "Эмили в Париже". В 2018 году Макрон сыграла во французском комедийном сериале "Раздевалки".