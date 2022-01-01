Не трансгендер. В СМИ появились детские фото жены Макрона

Расследование ультраправого издания Faits et Documents относительно пола первой леди Франции продолжалось три года, и, по словам его автора Наташи Рей, спусковым крючком для него послужила "внешность Брижит Макрон", которая свойственна трансгендерам. Теперь ей придется отвечать за свои слова.

68-летняя первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре нападок со стороны ультраправого журнала Faits et Documents (Facts & Documents), один из авторов которого Наташа Рей, написала, что мадам Макрон родилась мужчиной и изменила пол. Пока жена президента готовит иск в суд за клевету, журналисты Daily Mail в Париже поподробнее узнали все о семье Тронье, в которой в свое время родилась Брижит, и опровергли информацию о трансгендерном переходе первой леди.

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Семья Тронье – известные шоколатье и кондитеры в регионе Амьен на севере Франции, где престижный бренд Trogneux так же известен, как, скажем, Thorntons в Великобритании. Они владеют кондитерской на площади Нотр-Дам в центре Амьена, являющейся флагманским магазином сети Trogneux, которая имеет еще 12 филиалов по всей северной Франции.

В Сети есть фотография супругов Тронье с детьми, где на коленях у мадам Тронье сидит маленькая девочка, а рядом с отцом стоит мальчик в клетчатой рубашке. Снимок был сделан еще в 1950-ых годах.

[ + – ] Брижит Тронье (на коленях) была младшей из шести детей семейства Фото: The Daily Mail

Наташа Рей, которая неоднократно критиковала семью Макрона в соцсетях и на YouTube, комментируя это семейное фото, утверждала, что ребенок на коленях у женщины – Натали Фарси, дочь старшей дочери супругов Тронье, Мэривон, погибшей в ДТП вместе с мужем.

Что касается Брижит, то, по словам Рей, на снимке она там тоже есть, только еще в облике того самого мальчика в клетчатой рубашке по имени Жан-Мишель Тронье. Мол, он стал трансгендерной женщиной, пройдя через операцию по смене пола в начале 1980-ых годов.

Рей подчеркнула, что "спусковым крючком" трехлетнего "расследования" в Faits et Documents — "Тайна Бриджит Макрон" было ее "телосложение", якобы свойственное для трансгендеров. Как только журналистка озвучила эти моменты, история начала широко распространяться в социальных сетях под хэштегом #JeanMichelTrogneux.

"Веб-сайты, связанные с крайне правыми, антиправительственным движением "Желтые жилеты" и экстремистами QAnon, которые считают, что США находятся в тисках дьяволопоклонников, злоупотребляющих детьми, распространяют ложные утверждения", – уверены Пол Браччи и Питер Браун, организовавшие собственное расследование нашумевшей истории.

Они предполагают, что мальчик в клетчатой рубашке – это ныне покойный Жан-Клод Тронье, брат Брижит, который был старше ее на восемь лет. Он работал менеджером семейной шоколадной фабрики.

Информация о рождении Брижит была опубликована в Courrier Picard, ежедневной газете региона Пикардия, столицей которого является Амьен. Днем ее рождения там указано 13 апреля 1953 года.

Что касается трех сестер и двух братьев Брижит, оно гласит: "Анн-Мари, Жан-Клод, Мэривон, Моник и Жан-Мишель Тронье с большой радостью сообщают о рождении своей младшей сестры Брижит".

Несмотря на то, что Faits et Documents заявляло, что в Елисейском дворце им не предоставили детского фото Брижит, снимки первой будущей леди все же удалось найти. В частности, нашлось фото семилетней Брижит, принимающей первое причастие.

Отец Брижит регулярно посещал церковь и был членом Ротари-клуба. Она же сама училась в монастырской школе Святого Сердца. Семья называла ее "счастливой маленькой принцессой".

"Это ей идеально подходило – она ​​была прекрасной маленькой девочкой, которая всегда находилась в центре внимания", – рассказал друг семьи.

[ + – ] Семилетняя Брижит Тронье на своем первом причастии Фото: The Daily Mail

Другой житель Амьена, который хорошо знает семью, добавил:

"Она всегда получала чудесные подарки и с ней обращались, как с принцессой. Она была настоящей маленькой девочкой, которая любила наряжаться и надевать украшения своей матери. Раньше родители дарили ей серебряные браслеты и прочие безделушки. Когда она сдала экзамены, ей подарили мопед".

Издание пишет также о том, что в свое время общественности были представлены снимки ее свадьбы с первым мужем, банкиром Андре-Луи Озьером, которому она родила четырех детей. Кстати, они поженились в местной ратуше в 1974 году. В том же году там венчались родители Эммануэля Макрона.

Еще в 2017 году Брижит Макрон говорила своим ученикам, что они услышат о ней информацию "правдивую и ложную", но уверяла, что никогда не будет ничего комментировать. Однако клевета относительно смены пола задела мадам Макрон за живое, и она решила ответить обидчикам, а ее юристы уже готовят документы в прокуратуру Парижа. Это подтвердил адвокат Жан Энночи.

Напомним, Брижит Макрон продемонстрировала самые модные ботильоны сезона. Несмотря на все домыслы, она давно завоевала звание французской иконы стиля, а также прославилась любовью к дорогим брендам.