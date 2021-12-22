Жена Макрона подает в суд из-за слухов, что она трансгендер

Согласно распространившимся слухам, Бриджит Макрон родилась мужчиной, а звали ее Жан-Мишель Тронье. Подобные фейки, утверждают журналисты, выгодны оппонентам президента перед выборами в 2022-м.

Первая леди Франции стала жертвой троллей в соцсетях. Первые сообщения о том, что, возможно, она родилась мужчиной, в начале осени опубликовал ультраправый сайт, затем эту идею подхватили конспирологи всех мастей. Об этом сообщает BBC.

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По слухам, Бриджит Макрон родилась мужчиной и звали ее Жан-Мишель Тронье — у этого имени тысячи упоминаний в социальных сетях.

[ + – ] Президент Франции Эмманюэль Микрон вместе с женой Бриджит.

Адвокат супруги французского президента — матери троих взрослых детей от первого брака — подтвердил, что Бриджит Макрон решила обратится в суд с исковым заявлением.

[ + – ] Бриджит Макрон в двумя дочерьми.

Домыслы о 68-летней жене Эмманюэля Микрона распространяли аккаунты в соцсетях, которые не поддерживают политику нынешнего президента Франции, в т.ч. люди крайне правых взглядов, а также антивакцинаторы и сторонники теории заговора Кью-анон (люди, разделяющие эту теорию, убеждены, что Америкой управляет некая тайная клика сатанистов-педофилов, которые есть и в рядах Демократической партии).

Французские медиа, в частности Либерасьон, выяснили, что впервые история, связанная с мадам Макрон, упоминается в статье ультраправого издания. Дальше эта информация стала широко тиражироваться, в т.ч. и в стримах на YouTube, антивакцинаторами, Covid-диссидентами и прочими активистами.

Зачем отвечать судебным иском на домыслы?

Многие задаются вопросом, для чего, собственно, Брижит Макрон судиться из-за фейков? Не подают ведь родственники Элвиса Пресли в суд на тех, кто утверждает, будто король рок-н-ролла не умер в 1977, а до сих пор пребывает в добром здравии, потому что кто-то видел его обедающим в придорожном кафе.

Ле Монд отмечает, что эту историю раскручивают политические оппоненты, с тем чтобы дискредитировать нынешнего главу французского государства в преддверии выборов весной 2022 года.

Мадам Макрон не впервые становится их мишенью. После того, как в 2017 году ее мужа избрали президентом, интернет-тролли акцентировали внимание на том, что у супругов почти 25-летняя разница в возрасте.

Пока что глава государства официально не объявлял, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок, но это ожидается. Среди его возможных соперников кандидат от правоцентристской партии "Республиканцев" Валери Пекресс и французский писатель и журналист Эрик Земмур.

Ранее Фокус сообщал, что Бриджит Макрон готовит суровый ответ клеветникам. Эмманюэль Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка в 2007. Жена старше его на 24 года, вместе с тем это обстоятельство не помешало им стать одной из самых крепких и обсуждаемых пар.