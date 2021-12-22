Дружина Макрона подає до суду через чутки, що вона є трансгендером

Згідно з чутками, що поширилися, Бріжит Макрон народилася чоловіком, а звали її Жан-Мішель Троньє. Подібні фейки, стверджують журналісти, вигідні опонентам президента перед виборами 2022-го.

Перша леді Франції стала жертвою тролів у соцмережах. Перші повідомлення про те, що вона народилася чоловіком, на початку осені опублікував ультраправий сайт, потім цю ідею підхопили конспірологи всіх мастей. Про це повідомляє ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

За чутками, Бріжит Макрон народилася чоловіком і звали її Жан-Мішель Троньє — це ім'я має тисячі згадок у соціальних мережах.

[ + – ] Президент Франції Емманюель Мікрон разом із дружиною Бріжит

Адвокат дружини французького президента — матері трьох дорослих дітей від першого шлюбу — підтвердив, що Бріжит Макрон вирішила звернутися до суду з позовною заявою.

[ + – ] Бріжит Макрон з двома дочками

Домисли про 68-річну дружину Емманюеля Мікрона розповсюджували акаунти в соцмережах, які не підтримують політику нинішнього президента Франції, зокрема люди вкрай правих поглядів, і навіть антивакцинатори і прибічники теорії змови Кью-анон (люди, які розділяють цю теорію, переконані, що Америкою управляє якась таємна кліка сатаністів-педофілів, що є й у лавах Демократичної партії).

Французькі медіа, зокрема Ліберасьйон, з'ясували, що вперше історія, пов'язана з мадам Макрон, згадується у статті ультраправого видання. Далі ця інформація стала широко тиражуватися, зокрема й в стрімах на YouTube, антивакцинаторами, Covid-дисидентами та іншими активістами.

Навіщо відповідати судовим позовом на домисли?

Багато хто задається питанням, навіщо, власне, Бріжит Макрон позиватися через фейки? Адже не подають родичі Елвіса Преслі до суду на тих, хто стверджує, ніби король рок-н-ролу не помер у 1977, а досі перебуває в доброму здоров'ї, бо хтось бачив його в придорожньому кафе.

Ле Монд зазначає, що цю історію розкручують політичні опоненти, аби дискредитувати нинішнього главу французької держави напередодні виборів навесні 2022 року.

Мадам Макрон не вперше стає їхньою мішенню. Після того, як у 2017 році її чоловіка обрали президентом, інтернет-тролі акцентували увагу на тому, що в подружжя майже 25-річна різниця у віці.

Поки що глава держави офіційно не оголошував, що висуне свою кандидатуру на другий термін, але це очікується. Серед його можливих суперників кандидат від правоцентристської партії "Республіканців" Валері Пекресс та французький письменник і журналіст Ерік Земмур.

Раніше Фокус повідомляв, що Бріжит Макрон готує сувору відповідь наклепникам. Емманюель Макрон одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови у 2007. Дружина старша за нього на 24 роки, разом з тим ця обставина не завадила їм стати однією з найміцніших пар.