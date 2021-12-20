Дружину Макрона назвали трансгендером. Перша леді Франції готує сувору відповідь

У чутках, які поширилися в мережі, стверджується, що Бріжит народилася чоловіком, але потім змінила стать.

68-річна дружина президента Франції Емманюеля Макрона, Бріжит, має намір подати до суду після того, як у Twitter поширили чутки про те, що вона трансгендер, повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в оточенні першої леді.

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У мережі про неї писали, що вона народилася чоловіком, і що її називали "Жан-Мішель Троньє" (Троньє — це дівоче прізвище мадам Макрон). Нібито пізніше була операція зі зміни статі.

Видання стверджує, що поширення цієї інформації – справа ультраправих. Новинний сайт Numerama склав хронологію цього інформаційного повідомлення, зазначивши, що воно з'явилося в щомісячній колонці Faits & Documents ("Факти та документи") ультраправого журналіста Емманюеля Ратьє 29 вересня. Це видання близьке до конспірологічних кіл.

"Хештег #JeanMichelTrogneux, який 13 грудня увійшов у топтренди Twitter у Франції та все ще був присутній 14 грудня 2021 року після полудня. У соціальній мережі було виявлено понад 34 000 твітів, у яких міститься свідомо неправдива інформація про Бріжит Макрон, дружину президента", — пише портал.

Журналісти наголошують, що історія не відповідає дійсності.

"Але ця хибна інформація далеко не залишається непоміченою: її поділяють деякі з найвпливовіших конспірологів, обговорюють в ультраправих колах і антисемітських групах, і вона значно зросла настільки, що тепер стала відома в засобах масової інформації та соціальних мережах", – наголошується в публікації.

Дружина Макрона не вперше виступає на свій захист. У вересні президент і його дружина поскаржилися до паризької прокуратури на папараці Тібо Даліфара за те, що вона на вітрині художньої галереї навпроти Єлисейського палацу на два тижні виставила фотографії подружжя з відпочинку.

Макрон одружився зі своєю колишньою вчителькою французької мови у 2007 році. Дружина старша за свого чоловіка на 24 роки, однак це не завадило стати їм однією з найміцніших пар і однією з обговорюваніших.

Нагадаємо, Бріжит Макрон продемонструвала наймодніше взуття осені, а також показала, з чим найкраще поєднувати шкіряні штани.