Модні тренди листопада. 68-річна дружина Макрона показала, з чим поєднувати шкіряні штани

Дружина президента Франції разом із чоловіком віцепрезидентки США Даґласом Емгоффом відвідала виставку сучасного мистецтва в Парижі.

Перша леді Франції Бріжит Макрон відвідала художню виставку Le Théorème de Narcisse в Petit Palais і продемонструвала ідеальний осінній образ, повідомляє Paris Match.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На місіс Макрон були чорні шкіряні прямі штани, під які вона взула ботильйони такого ж кольору на підборах від Louis Vuitton, чим візуально подовжила ноги. Образ доповнювали біла блуза часів Людовіка XIV з довгими рукавами та чорне вкорочене двобортне пальто у стилі мілітарі із золотими ґудзиками з якорями.

Компанію Бріжит Макрон склав чоловік віцепрезидентки США Камали Гарріс Даґлас Емгофф. Поки їхні подружжя брали участь у Міжнародній конференції щодо Лівії, місіс Макрон і містер Емгофф милувалися виставкою, на якій було представлено 74 твори Жана-Мішеля Отоніеля, який супроводжував почесних відвідувачів.

[ + – ] Почесні гості на виставці "Теорія Нарциса"

Раніше ми писали про те, що шкіряні штани – хіт цього сезону, а також показували, з чим, на думку стилістів, їх можна поєднувати для створення максимально актуального образу цієї осені.

Нагадаємо, Бріжит Макрон, яка давно виборола звання однієї з найстильніших француженок, у жовтні відвідала показ Louis Vuitton, присвячений пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза.