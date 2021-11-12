Модні тренди осінь-зима 2021-22. Стилісти розповіли, з чим поєднувати шкіряні штани

Теплі та стильні шкіряні штани не лише зігріють у холодну пору року, а й стануть однією з базових речей у найближчі кілька місяців.

Шкіряні штани — одна з найактуальніших речей сезону осінь-зима 21/22, і за правильного підбору речей до них можна створити неповторний образ, що запам'ятовується. З чим і як поєднати цей предмет одягу, розповіли стилісти видання Peopletalk.

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Цього сезону популярні шкіряні штани прямого крою та широкі моделі. Їх можна одягати як у офіс, зробивши частиною ділового ансамблю, так і на вечірку.

Діловий стиль

Якщо ви хочете створити стильний і елегантний діловий образ, то до шкіряних штанів стилісти рекомендують підібрати светр оверсайз і лофери на платформі. До них можна підібрати маленьку сумочку та жакет, пальто або дублянку трендового кольору.

[ + – ] Шкіряні штани та дублянка – варіант для холодного дня

[ + – ] Стильний джемпер і шкіряні штани – ідеальна база для ділового образу.

[ + – ] Ще один варіант ділового стилю: блуза з довгими рукавами та шкіряні штани.

Зустріч із друзями

Шкіряні штани в поєднанні з однотонним джемпером і кросівками, а також двобортним пальто прямого крою створять невимушений образ. Доповнити його можна теплим шарфом. Як аксесуар візьміть сумку-шопер. Такий образ буде чудовим рішенням для посиденьок із друзями на терасі.

У теплішу погоду пальто можна замінити теплим жакетом або худі, і від цього ансамбль виглядатиме не менш ефектно.

[ + – ] Шкіряні штани в поєднанні з пальто та кросівками – відмінний варіант для дружніх посиденьок

Аутфіт для вечірки

Якщо ви думаєте, що шкіряні штани не підходять для вечірок, ви помиляєтесь. Вони стануть відмінним рішенням для подібного заходу в поєднанні з топом у стилі білизни або вкороченою блузкою, а також ботфортами на платформі або чоботами на шпильці. До ансамблю варто підібрати яскраві прикраси та сумку, які контрастуватимуть із основним кольором одягу.

[ + – ] Шкіряні штани та вкорочена блузка – саме воно для вечірки

Нагадаємо шість ідей для створення ідеального образу в холодну погоду. Ми також писали про те, що Ірина Шейк показала найактуальніші пуховики сезону.