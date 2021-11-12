Модные тренды осень-зима 2021-22. Стилисты рассказали, с чем сочетать кожаные брюки

Теплые и стильные кожаные брюки не только согреют в холодное время года, но и станут одной из базовых вещей в ближайшие несколько месяцев.

Кожаные брюки одна из самых актуальных вещей сезона осень-зима 21/22, и при правильно подборе вещей к ним можно создать неповторимый и запоминающийся образ. С чем и как комбинировать этот предмет одежды, рассказали стилисты издания Peopletalk.

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В этом сезоне популярны кожаные брюки прямого кроя и широкие модели. Их можно надевать как в офис, сделав частью делового ансамбля, так и на вечеринку.

Деловой стиль

Если вы хотите создать стильный и элегантный деловой образ, то к кожаным брюкам стилисты рекомендуют подобрать свитер оверсайз и лоферы на платформе. К ним можно подобрать маленькую сумочку и жакет, пальто или дубленку трендового цвета.

[ + – ] Кожаные брюки и дубленка – вариант для холодного дня

[ + – ] Стильный джемпер и кожаные брюки – идеальная база для делового образа

[ + – ] Еще один вариант делового стиля: блуза с длинными рукавами и кожаные брюки

Встреча с друзьями

Кожаные брюки в сочетании с однотонным джемпером и кроссовками, а также с двубортным пальто прямого кроя создадут непринужденный образ. Дополнить его можно теплым шарфом. В качестве аксессуара возьмите сумку-шоппер. Такой образ будет отличным решением для посиделок с друзьями на террасе.

В более теплую погоду пальто можно заменить теплым жакетом или худи, и от этого ансамбль будет смотреться не менее эффектно.

[ + – ] Кожаные брюки в сочетании с пальто и кроссовками – отличный вариант для дружеских посиделок

Аутфит для вечеринки

Если вы думаете, что кожаные брюки не подходят для вечеринок, вы ошибаетесь. Они станут отличным решением для подобного мероприятия в сочетании с топом в бельевом стиле или укороченной блузкой, а также ботфортами на платформе или сапогами на шпильке. К ансамблю стоит подобрать яркие украшения и сумку, которые будут контрастировать с основным цветом одежды.

[ + – ] Кожаные брюки и укороченная блузка – самое то для вечеринки

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