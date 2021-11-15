Модные тренды ноября. 68-летняя жена Макрона показала, с чем сочетать кожаные брюки

Жена президента Франции вместе с мужем вице-президента США Дугласом Эмхоффом посетила выставку современного искусства в Париже.

Первая леди Франции Брижит Макрон посетила художественную выставку Le Théorème de Narcisse в в Petit Palais и продемонстрировала идеальный осенний образ, сообщает Paris Match.

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На миссис Макрон были черные кожаные прямые брюки, под которые она обула ботильоны такого же цвета на каблуке от Louis Vuitton, чем визуально удлинила ноги. Образ дополняли белая блуза времен Людовика XIV с длинными рукавами и черное укороченное двубортное пальто в стиле милитари с золотыми пуговицами с якорями.

Компанию Брижит Макрон составил муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. Пока их супруги участвовали в Международной конференции по Ливии, миссис Макрон и мистер Эмхофф любовались выставкой, на которой были представлены 74 произведения Жана-Мишеля Отониэля, который сопровождал почетных посетителей.

[ + – ] Почетные гости на выставке "Теория Нарцисса"

Ранее мы писали о том, что кожаные брюки – хит этого сезона, а также показывали, с чем, по мнению стилистов, можно их сочетать для создания максимально актуального образа этой осени.

Напомним, Брижит Макрон, которая давно завоевала звание одной из самых стильных француженок, в октябре посетила показ Louis Vuitton, посвященный памяти дизайнера Альбера Эльбаза.