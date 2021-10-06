Неделя моды: Наталья Водянова, Брижит Макрон и Деми Мур посетили дефиле памяти Альбера Эльбаза

Традиционно, Неделя моды в Париже завершалась показом Louis Vuitton, но в этом году был устроен специальный показ, посвященный памяти дизайнера Альбера Эльбаза

Альбер Эльбаз, один из самых талантливых дизайнеров 1990-х, был был креативным директором в Guy Laroche и Yves Saint Laurent, но настоящим звездным часом для него стало назначение в Lanvin в 2001 году. Он скончался в 59 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, в апреле 2021 года. Так что финальный показ Недели моды в Париже, где много раз блистал он сам, посвятили его памяти. Об этом пишет Wmagazine.

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О том, что 40 дизайнеров во главе с командой молодого бренда AZ Factory, созданного Альбером Эльбазом, готовят шоу в память о дизайнере стало известно месяц назад. Тогда генеральный директор бренда Лоран Малеказе рассказал, что показ-трибьют "напомнит себе и миру, что представляет собой индустрия моды и как сильно все нуждаются в красоте".

[ + – ] Показ, посвященный памяти Альбера Эльбаза

Само шоу получило название Love Brings Love и воплотило главную мечту Эльбаза: объединило талантливых дизайнеров. В основу коллекции легли идеи и эскизы самого Альбера. Открыла дефиле модель Адут Акеч в черном платье MyBody, созданном самим Альбером из инновационного трикотажа.

[ + – ] Брижит Макрон и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images [ + – ] Жан-Поль Готье и Тина Кунаки Фото: Getty Images

[ + – ] Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Getty Images [ + – ] Дэниел Ли и Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

[ + – ] Деми Мур с дочерью Скаут Уиллис Фото: Getty Images [ + – ] Гурам Гвасалия Фото: Getty Images

Завершился показ выходом супермодели Амбер Валетты в образе самого Эльбаза. А почтить память дизайнера пришли его друзья, коллеги и модели, которые часто выходили на подиум в его дефиле: Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд, Рик Оуэнс, Наталья Водянова и Антуан Арно, первая леди Франции Брижит Макрон, Наоми Кэмпбелл, Тина Кунаки, Деми Мур с дочерью Скаут и многие другие.