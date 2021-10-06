Тиждень моди: Наталія Водянова, Бріжит Макрон і Демі Мур відвідали дефіле пам'яті Альбера Ельбаза

Традиційно, Тиждень моди в Парижі завершувався показом Louis Vuitton, але цього року був влаштований спеціальний показ, присвячений пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза

Альбер Ельбаз, один із найталановитіших дизайнерів 1990-х, був був креативним директором в Guy Laroche та Yves Saint Laurent, але справжнім зірковим часом для нього стало призначення в Lanvin у 2001 році. Він помер у 59 років від ускладнень, викликаних коронавірусом, у квітні 2021 року. Так що фінальний показ Тижня моди в Парижі, де багато разів сяяв він сам, присвятили його пам'яті. Про це пише Wmagazine.

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Про те, що 40 дизайнерів на чолі з командою молодого бренду AZ Factory, створеного Альбером Ельбазом, готують шоу в пам'ять про дизайнера стало відомо місяць тому. Тоді генеральний директор бренду Лоран Малеказе розповів, що показ-триб'ют "нагадає собі та світу, що представляє собою індустрія моди та як сильно всі потребують краси".

[ + – ] Показ, присвячений пам'яті Альбера Ельбаза

Саме шоу отримало назву Love Brings Love і втілило головну мрію Ельбаза: об'єднало талановитих дизайнерів. В основу колекції лягли ідеї й ескізи самого Альбера. Відкрила дефіле модель Адут Акеч у чорній сукні MyBody, створеній самим Альбером із інноваційного трикотажу.

[ + – ] Бріжит Макрон і Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images [ + – ] Жан-Поль Готьє та Тіна Кунакі Фото: Getty Images

[ + – ] Наталія Водянова й Антуан Арно Фото: Getty Images [ + – ] Деніел Лі та Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

[ + – ] Демі Мур із дочкою Скаут Вілліс Фото: Getty Images [ + – ] Гурам Гвасалія Фото: Getty Images

Завершився показ виходом супермоделі Амбер Валетти в образі самого Ельбаза. А вшанувати пам'ять дизайнера прийшли його друзі, колеги та моделі, які часто виходили на подіум у його дефіле: Жан-Поль Готьє, Вів'єн Вествуд, Рік Оуенс, Наталія Водянова й Антуан Арно, перша леді Франції Бріжит Макрон, Наомі Кемпбелл, Тіна Кунакі, Демі Мур із дочкою Скаут і багато інших.